Land Rover с 18-литров двигател от... танк

Класически британски всъдеход Land Rover Series I от 1956 година претърпява радикална трансформация, превръщайки се в екстремна машина за драг рейсинг благодарение на усилията на независимия инженер Питър Грийв. Проектът впечатлява с мащаба си, тъй като под компактния капак на историческия модел е имплантиран гигантски 18-литров V8 двигател Rolls-Royce Meteorite, чийто обем надвишава оригиналния заводски агрегат близо девет пъти.

В своята оригинална фабрична спецификация от средата на миналия век, легендарният джип разполага с изключително скромни четирицилиндрови мотори с обем 1.6 или 2.0 литра, развиващи скромните около 50 конски сили. Създателят обаче насочва погледа си към военното наследство на страната, адаптира агрегат, проектиран първоначално за тежкия товарен транспортьор Mighty Antar, използван от британската армия през втората половина на двадесети век.

Силоткият агрегат Meteorite представлява същински технически шедьовър, който практически е по-малкият брат на прочутия 27-литров V12 двигател Rolls-Royce Meteor, създаден на базата на самолетния мотор Merlin от времето на Втората световна война. Интегрирането на толкова масивен блок в тесния двигателен отсек на класическия SUV изисква сериозни инженерни манипулации и преработка на цялата архитектура. Британският инженер Грийв напълно преконструира обемистата система за задвижване на разпределителния вал, оборудва мотора с модерно електронно впръскване на горивото и инсталира два турбокомпресора, дискретно скрити в предните калници.

След мащабната модернизация и при работно налягане на турбините от около 1 бар, шестнайсетцилиндровият по дух V8 звяр постига изумителната постоянна мощност от 1080 конски сили. Колосалните размери на двигателя принуждават инженера да премести цялата охладителна система заедно с масивния радиатор назад в товарното пространство на автомобила.

Първоначалните изпитания на динамометричен стенд разкриват редица детски болести на проекта, включително проблеми със запалването и течове в охладителната течност, но създателят е амбициозен да довърши започнатото. Въпреки космическите си динамични характеристики и основно предназначение за надпревари по ускорение на праволинейно трасе, уникалният Land Rover запазва своята легална пригодност за движение по обществени пътища.