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Rimac приключва производството на електрическата Nevera

Rimac приключва производството на електрическата Nevera

12 Ноември, 2026 09:34 658 2

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  • bugatti tourbillon

Последните 10 автомобила ще бъдат от версията Nevera R и трябва да бъдат доставени до края на годината

Rimac приключва производството на електрическата Nevera - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Rimac приключва производството на електрическия хиперавтомобил Nevera. Хърватската компания сглобява последните 10 автомобила от версията Nevera R, а доставките им трябва да приключат до края на годината.

След това общият брой на произведените Nevera ще достигне 71. От тях 51 са стандартни автомобили, а 20 са Nevera R. Първоначално Rimac планираше производство на 150 екземпляра.

Изпълнителният директор на Rimac коментира края на производството. „Мисля, че това все пак е доста добро постижение. Това е най-продаваният електрически хиперавтомобил в света“, заяви той.

По думите му без Nevera нямаше да съществуват нито Bugatti Tourbillon, нито фабриката, в която се произвеждат автомобилите. „Той свърши своята работа. Мисля, че е доста впечатляващ автомобил, който ще има своето място в историята“, каза Mate Rimac и благодари на собствениците, участвали в проекта.

Rimac представи модела през 2018 година под името C_Two. Концепцията беше оборудвана с четири електромотора с обща мощност 1914 конски сили и обещаваше ускорение от 0 до 100 километра в час за 1,85 секунди. Производствената версия дебютира през 2021 година, а доставките започнаха през 2022 година.

Краят на Nevera не означава оттегляне на Rimac от автомобилната индустрия. Групата развива Rimac Technology, която създава и доставя електрически компоненти за автомобилни производители.

Компанията има и значително участие в Bugatti Rimac – съвместното предприятие, създадено през 2021 година. Един от резултатите от партньорството е Bugatti Tourbillon. Хибридният хиперавтомобил комбинира 8,3-литров атмосферен V16 двигател с три електромотора и обща мощност 1800 конски сили.

Паралелно с това Rimac развива Verne – автономно роботакси и услуга за споделено пътуване, представени през 2024 година. Така след края на Nevera компанията ще насочи основната част от развитието си към електрически технологии, хибридни хиперавтомобили и автономен транспорт.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсолютно

    1 0 Отговор
    правилно!

    09:44 12.11.2026

  • 2 карчи

    0 0 Отговор
    Видя чайна заплахата от изток и приключва навреме😉

    10:27 12.11.2026