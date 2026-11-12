Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА готви продажба на Джеймс Ето'о през зимата

ЦСКА готви продажба на Джеймс Ето'о през зимата

12 Ноември, 2026 09:47 598 0

  • цска-
  • джеймс ето'о-
  • маркус гиздол-
  • каталин иту-
  • зимен трансферен прозорец

Камерунецът загуби мястото си в състава след идването на Маркус Гиздол. Клубът търси решение и за Каталин Иту

ЦСКА готви продажба на Джеймс Ето'о през зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще направи опит да продаде Джеймс Ето'о през зимния трансферен прозорец. Камерунският полузащитник е загубил мястото си в състава след назначаването на германския треньор Маркус Гиздол. При новия наставник Ето'о е започнал като титуляр само в мача срещу Несебър за Купата на България, в който е бил заменен на почивката.

В последните два двубоя на ЦСКА срещу Панатинайкос и Левски 25-годишният футболист е останал неизползвана резерва. Промяната в статута му е свързана с това, че не отговаря на тактическите изисквания на Гиздол. Ето'о подписа нов договор с ЦСКА в края на май. Настоящият му контракт е до лятото на 2029 година, което оставя клуба в позиция да търси трансферна сума при евентуална раздяла.

Камерунецът пристигна на „Армията“ в началото на септември 2024 г. от Ботев (Пловдив). За правата му ЦСКА плати малко над 1 милион евро. Като възможно предимство при бъдещи преговори е посочено наличието на европейски паспорт.

ЦСКА търси решение и за Каталин Иту, който също не попада в плановете на Гиздол. Румънското крило беше привлечено през август от Локомотив (Пловдив) по настояване на вече бившия треньор Христо Янев.

След назначаването на Гиздол 27-годишният Иту е записал три мача - срещу ЦСКА 1948, Монако и Нордселанд. И в трите срещи той е влизал като резерва, като общото му игрово време е 62 минути. В последните четири двубоя румънецът не е играл.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове