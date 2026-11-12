ЦСКА ще направи опит да продаде Джеймс Ето'о през зимния трансферен прозорец. Камерунският полузащитник е загубил мястото си в състава след назначаването на германския треньор Маркус Гиздол. При новия наставник Ето'о е започнал като титуляр само в мача срещу Несебър за Купата на България, в който е бил заменен на почивката.

В последните два двубоя на ЦСКА срещу Панатинайкос и Левски 25-годишният футболист е останал неизползвана резерва. Промяната в статута му е свързана с това, че не отговаря на тактическите изисквания на Гиздол. Ето'о подписа нов договор с ЦСКА в края на май. Настоящият му контракт е до лятото на 2029 година, което оставя клуба в позиция да търси трансферна сума при евентуална раздяла.

Камерунецът пристигна на „Армията“ в началото на септември 2024 г. от Ботев (Пловдив). За правата му ЦСКА плати малко над 1 милион евро. Като възможно предимство при бъдещи преговори е посочено наличието на европейски паспорт.

ЦСКА търси решение и за Каталин Иту, който също не попада в плановете на Гиздол. Румънското крило беше привлечено през август от Локомотив (Пловдив) по настояване на вече бившия треньор Христо Янев.

След назначаването на Гиздол 27-годишният Иту е записал три мача - срещу ЦСКА 1948, Монако и Нордселанд. И в трите срещи той е влизал като резерва, като общото му игрово време е 62 минути. В последните четири двубоя румънецът не е играл.