Volkswagen върна Bora и Passat Sedan

Имената Bora и Passat, познати на европейските почитатели на Volkswagen, продължават живота си като седани на казахстанския пазар, след като местният представител на марката предлага обновена Bora с 1,5-литров турбобензинов двигател и Passat, базиран на китайския Passat Pro.

В представянето си Volkswagen Kazakhstan определя Bora като „съвременен немски седан“. Моделът е дълъг 4812 мм, а междуосието му е 2731 мм. Задвижването е поверено на 1,5-литровия турбобензинов двигател EA211 Evo2 с мощност 160 к.с. и въртящ момент 250 Нм. Обновяването включва прибрани дръжки на вратите и по-малко хромирани елементи. Сред оборудването са LED фарове IQ.Light, 12,9-инчов централен сензорен екран и дигитално табло с диагонал 10,25 инча. Дизайнът на част от интериора, включително автоматичният селектор, напомня на актуалните Golf и Passat.

Казахстанският Passat е по-голям автомобил с дължина 4,99 метра и междуосие от 2,87 метра. Под капака му работи 2,0-литровият турбобензинов двигател 2.0 TSI от серията EA888. Той развива 220 к.с. и 350 Нм. В салона е поставен 15-инчов централен екран. Моделът използва за основа Passat Pro, произвеждан от съвместното предприятие SAIC-Volkswagen в Китай. За разлика от Казахстан, в Европа Volkswagen прекрати продажбите на Passat седан още в края на 2021 година, при предходното поколение B8. При актуалната европейска генерация моделът се предлага само като комби.

Bora е по-достъпният от двата седана. Началната му цена в Казахстан е 12 920 000 тенге, което се равнява на около 25 800 евро. Passat започва от 19 300 000 тенге, или приблизително 38 600 евро.

Името Bora не е ново за Volkswagen. В Европа то беше използвано за седан и комби, базирани на Golf IV, между 1998 и 2005 година. След това обозначението остана в употреба основно на пазари като Китай и Казахстан. Китайската Bora от актуалното семейство използва архитектурата MQB, а през 2019 година гамата беше допълнена и с изцяло електрическа версия.