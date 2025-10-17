Новини
Rimac иска да изкупи дела си от Porsche

17 Октомври, 2025 12:06 731 1

  • римац-
  • mate rimac-
  • porsche

Мате Римац потвърди решението

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Мате Римац, визионерът в областта на хиперколите, който стои начело на групата Bugatti Rimac, прави смела крачка, за да поеме пълния контрол над компанията.

Той потвърди, че води преговори за изкупуване на целия 45-процентен дял на Porsche в съвместното предприятие. Тази маневра би му дала пълен и неограничен контрол над стратегическото развитие на марките Rimac и Bugatti.

Според информациите, Rimac осъществява изкупуването с финансовата подкрепа на неназована международна инвеститорска група и частни капиталови фондове. Предварителната оферта, направена по-рано тази година, е оценила цялото съвместно предприятие на над 1 милиард евро, или 1,1 милиарда долара.

Мотивът за тази амбициозна стъпка, според Rimac, е да се спечели необходимата автономност за дългосрочни стратегически решения и инвестиции без тромавия процес на корпоративни преговори. Моментът е забележителен, тъй като Porsche, която преди това се опита да увеличи дела си, сега се сблъсква със собствени предизвикателства, свързани с намаляващите продажби и съкратените проекти за електромобили, което потенциално прави продажбата добре дошла финансова възможност.

Понастоящем собствеността на Bugatti Rimac е разделена между Rimac Group, която притежава 55%, и Porsche, която притежава останалите 45%. Първоначалната сделка от 2021 година предвиждаше Porsche да предаде контрола над Bugatti на Мате Римац в замяна на по-голям дял в Rimac Group, където Мате Римац остава най-големият акционер.


  • 1 бай Бай

    Заглавие и чудо!
    Rimac щели били да изкупуват дела СИ !!!
    Добре, че по-надолу става ясно за тяхно намерение да изкупят не дела СИ (който си е вече техен) ами дела на Porsche.
    Ама някой май не е внимавал с клавиатурата...

    12:11 17.10.2025