Новини
Авто »
Mercedes се отказва от европейската си мрежа за зареждане

Mercedes се отказва от европейската си мрежа за зареждане

5 Ноември, 2026 19:13 350 0

  • mercedes-benz-
  • electra-
  • зарядни станции-
  • електромобили-
  • европа

Германският производител прехвърля 47 зарядни хъба на френската Electra, но запазва преференциалния достъп за клиентите си

Mercedes се отказва от европейската си мрежа за зареждане - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz прехвърля европейската си мрежа за бързо зареждане на френския оператор Electra. Сделката обхваща 47 зарядни хъба с общо 374 зарядни точки, като 31 от тях са в Германия, шест – в Австрия, а останалите 10 са разпределени във Франция, Дания, Италия, Швейцария, Белгия и Румъния.

Станциите няма да бъдат затворени, a ще продължат да работят, но вече като част от мрежата на Electra. Френската компания оперира над 800 станции с повече от 5000 зарядни точки в 10 европейски държави. За клиентите на Mercedes-Benz основният достъп до зарядната инфраструктура ще остане през услугата MB.CHARGE Public. В зависимост от тарифата си те ще могат да използват преференциални условия в мрежата на Electra, да намират станциите през автомобила или приложението на Mercedes-Benz и да резервират съвместими зарядни точки предварително.

Продажбата бележи промяна спрямо първоначалните планове на Mercedes-Benz. През 2023 година компанията обяви намерение до края на десетилетието да изгради в световен мащаб над 2000 зарядни хъба с повече от 10 000 точки. Само около 2000 от планираните точки трябваше да бъдат в Европа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ