Mercedes се отказва от европейската си мрежа за зареждане

Mercedes-Benz прехвърля европейската си мрежа за бързо зареждане на френския оператор Electra. Сделката обхваща 47 зарядни хъба с общо 374 зарядни точки, като 31 от тях са в Германия, шест – в Австрия, а останалите 10 са разпределени във Франция, Дания, Италия, Швейцария, Белгия и Румъния.

Станциите няма да бъдат затворени, a ще продължат да работят, но вече като част от мрежата на Electra. Френската компания оперира над 800 станции с повече от 5000 зарядни точки в 10 европейски държави. За клиентите на Mercedes-Benz основният достъп до зарядната инфраструктура ще остане през услугата MB.CHARGE Public. В зависимост от тарифата си те ще могат да използват преференциални условия в мрежата на Electra, да намират станциите през автомобила или приложението на Mercedes-Benz и да резервират съвместими зарядни точки предварително.

Продажбата бележи промяна спрямо първоначалните планове на Mercedes-Benz. През 2023 година компанията обяви намерение до края на десетилетието да изгради в световен мащаб над 2000 зарядни хъба с повече от 10 000 точки. Само около 2000 от планираните точки трябваше да бъдат в Европа.