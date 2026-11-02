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Нова сервизна акция за VW и Cupra в Европа

Нова сервизна акция за VW и Cupra в Европа

2 Ноември, 2026 08:41 769 4

  • cupra born-
  • volkswagen id.3-
  • volkswagen id.4-
  • високоволтова батерия-
  • сервизна акция

Проблемът е свързан с високоволтовата батерия и риск от прегряване при зареждане над 80%

Нова сервизна акция за VW и Cupra в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

CUPRA и Volkswagen започват нови сервизни акции за част от електрическите си модели заради потенциален проблем с високоволтовата батерия. Кампанията за CUPRA Born е обозначена с код 93W4, а за Volkswagen ID.3, ID.4 и ID.7 са посочени акциите 93MF и 93MV. Проблемът се отнася до определен тип батерии, произведени в ограничени периоди. При зареждане над 80% е възможно да се стигне до прегряване, което създава риск от пожар. „При зареждане над 80% може да настъпи прегряване, което създава риск от пожар“, предупреждава CUPRA в информацията си за акция 93W4.

При Volkswagen акция 93MF обхваща ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и ID. Buzz Cargo, произведени между март 2022 година и юни 2025 година. Акция 93MV се отнася до ID.4 и ID.7, произведени между септември 2023 година и юни 2025 година.

При CUPRA Born става дума за автомобили с високоволтови батерии от конкретен доставчик, произведени между 2022 и 2025 година. Производителят уточнява, че акцията не обхваща всички автомобили от модела.

До извършването на необходимите действия автомобилите трябва да се зареждат до максимум 80%. При CUPRA ограничението може да бъде наложено дистанционно. Ако това не се случи автоматично, режимът „Battery Care Mode“ може да бъде активиран от приложението или от мултимедийната система на автомобила.

Volkswagen посочва, че собствениците на засегнати автомобили трябва да запишат час в оторизиран сервиз. Там ще бъде проверено състоянието на високоволтовата батерия, като проверката обикновено отнема около час. При част от автомобилите може да се наложи поставяне на предупредителни стикери и запазване на ограничението до 80% до инсталирането на окончателната софтуерна актуализация, очаквана през първото тримесечие на 2027 година.

При необходимост могат да бъдат подменени отделни батерийни модули. CUPRA уточнява, че всички дейности по акцията се извършват безплатно, а след приключването им първоначалните параметри на зареждане и пробег трябва да бъдат възстановени. Кампанията не означава, че всеки Born, ID.3, ID.4 или ID.7 е засегнат. Собствениците трябва да направят проверка по 17-цифрения VIN в оторизиран сервиз на съответната марка. Дотогава препоръката е зареждането да не надхвърля 80%.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Перник тунинг с ароматизатор

    2 0 Отговор
    закачен на огледалото, сушеница тип
    подкова купена от Кауфланд.

    Ами оправете я по Wi Fi нали има таблет и сим карта или то е само за подслушване и следене.

    08:58 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ахаа

    2 0 Отговор
    "поставяне на предупредителни стикери"
    "инсталирането на окончателната софтуерна актуализация"
    Страхотни ремонти😂 Цялата работа е да си измият ръцете пред бъдещи съдебни искове, като почнат да се палят колите, дреме им че са пробутали дефектни батерии😉 Батериите са скъпи стикерите евтини😅

    09:05 02.11.2026

  • 4 Жеко Волца

    1 0 Отговор
    Ми то убаво, ама миналия месец, от оторизирания сервиз, ми казаха, че не са оторизирани...

    09:26 02.11.2026