Спортният журналист на БНТ Радостин Любомиров призова държавата да окаже съдействие на българите, които са останали в Марсилия след сблъсъците между привърженици на „Левски“ и „Олимпик“ Марсилия. Той е бил на стадион „Велодром“ и е наблюдавал инцидента отблизо.

„Коренът е футболното хулиганство. Франция има проблеми в това отношение“, заяви Любомиров в интервю за предаването „Денят започва с Георги Любенов“. По думите му не всички фенове на марсилския клуб са участвали в нападението, а сред атакуващите е имало представители на най-старата фракция от привърженици на „Олимпик“.

Журналистът смята, че отговорността за случилото се трябва да бъде поделена между клуба домакин и държавните органи. „Имаше страшно много полиция около стадиона и нито един в стадиона. Полицията бе твърде далеч от мястото на инцидента. Имаше твърде малко стюарди около феновете на „Левски“ и страшни пропуски по отношение на сигурността“, каза той.

11 българи са пострадали при сблъсъците

Полицията в Марсилия съобщи, че 11 български граждани са пострадали. Петима са били транспортирани в болница с травми на очите, черепно-мозъчни травми и изкълчване на рамото, а шестима са получили медицинска помощ на място. При сблъсъците са пострадали и двама френски полицейски служители.

Данните на Министерството на външните работи сочат, че шестима българи са били откарани в болница, а останалите са получили помощ на място. По информация на МВнР всички настанени в лечебни заведения са в стабилно състояние и без опасност за живота. Трима души все още са в болница.

„Нямам информация феновете да са търсили съдействие от доктора на „Левски“. Всички пострадали бяха настанени в болница. Моят апел е час по-скоро хората, които останаха в Марсилия, да бъдат прибрани“, допълни Любомиров.

Разследванията продължават

Генералното консулство на България в Лион поддържа контакт с френските институции и пострадалите българи. На място са били почетният консул на България в Марсилия и полицейският аташе на България в Париж. МВнР съобщи, че с пострадалите и лекарите им е обсъдено и прибирането им в България.

Полицията в Марсилия посочи, че сигурността във вътрешността на стадион „Велодром“ е отговорност на „Олимпик“ Марсилия. Към публикуваната информация няма задържани във връзка с инцидента. УЕФА назначи инспектори и започна дисциплинарно разследване, а „Левски“ обяви, че ще подаде официална жалба и ще търси отговорност по правен и спортен ред.

Източници: bntnews.bg