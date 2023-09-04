Това са най-добрите нови и употребявани електрически автомобили за 2023 година

Британски експерти посочиха най-добрите електрически автомобили за 2023 г. Те определиха фаворитите във всеки сегмент, като разделят класацията на две основни групи - електромобили и хибриди

Моделите, взели участие в проучването съвсем не са малко, тъй като днес има сериозна конкуренция на пазара на електрически автомобили. В днешно време повечето производители на автомобили предлагат изцяло електрически модели.

Експертите от What Car? тестват десетки електрически и хибридни автомобили, като в крайна сметка определят победители във всяка от категориите, както за изцяло електрически коли, така и за хибриди.

Най-добрите електрически автомобили за 2023 г.:

нов компактен електрически автомобил - Fiat 500e;

употребяван компактен електрически автомобил - Renault Zoe;

нов семеен електрически автомобил - MG4 EV;

употребяван семеен електромобил - Volkswagen ID.3;

нов компактен електрически кросоувър - Smart #1;

използван компактен електрически кросоувър - Hyundai Kona Electric;

нов голям електрически кросоувър - Genesis GV60;

използван голям електрически кросоувър - Skoda Enyaq iV;

нов електрически миниван - Volkswagen ID.Buzz;

ново ел. комби - MG5 EV;

употребявано ел. комби - MG5 EV;

нов луксозен електрически автомобил - Tesla Model 3;

употребяван луксозен електрически автомобил - Tesla Model 3;

най-очакваният електрически автомобил (избор на читателите) - Renault 5 EV.



Най-добрите хибридни автомобили за 2023 г.:

нов хибриден семеен автомобил - Audi A3 Sportback TFSIe;

употребяван хибриден семеен автомобил - Seat Leon e-Hybrid;

нов хибриден компактен кросоувър - Range Rover Evoque;

употребяван хибриден компактен кросоувър - MINI Countryman;

нов хибриден кросоувър - Mercedes-Benz GLC;

употребяван хибриден кросоувър - Volvo XC90;

ново хибридно комби - Mercedes-Benz C-Class Estate;

употребявано хибридно комби - Volkswagen Passat Estate;

нов хибриден луксозен автомобил - Mercedes-Benz C-Class;

употребяван хибриден луксозен автомобил - BMW 3 Series.