Това са най-добрите нови и употребявани електрически автомобили за 2023 година

Британски експерти посочиха най-добрите електрически автомобили за 2023 г. Те определиха фаворитите във всеки сегмент, като разделят класацията на две основни групи - електромобили и хибриди
Моделите, взели участие в проучването съвсем не са малко, тъй като днес има сериозна конкуренция на пазара на електрически автомобили. В днешно време повечето производители на автомобили предлагат изцяло електрически модели.
Експертите от What Car? тестват десетки електрически и хибридни автомобили, като в крайна сметка определят победители във всяка от категориите, както за изцяло електрически коли, така и за хибриди.
Най-добрите електрически автомобили за 2023 г.:
нов компактен електрически автомобил - Fiat 500e;
употребяван компактен електрически автомобил - Renault Zoe;
нов семеен електрически автомобил - MG4 EV;
употребяван семеен електромобил - Volkswagen ID.3;
нов компактен електрически кросоувър - Smart #1;
използван компактен електрически кросоувър - Hyundai Kona Electric;
нов голям електрически кросоувър - Genesis GV60;
използван голям електрически кросоувър - Skoda Enyaq iV;
нов електрически миниван - Volkswagen ID.Buzz;
ново ел. комби - MG5 EV;
употребявано ел. комби - MG5 EV;
нов луксозен електрически автомобил - Tesla Model 3;
употребяван луксозен електрически автомобил - Tesla Model 3;
най-очакваният електрически автомобил (избор на читателите) - Renault 5 EV.
Най-добрите хибридни автомобили за 2023 г.:
нов хибриден семеен автомобил - Audi A3 Sportback TFSIe;
употребяван хибриден семеен автомобил - Seat Leon e-Hybrid;
нов хибриден компактен кросоувър - Range Rover Evoque;
употребяван хибриден компактен кросоувър - MINI Countryman;
нов хибриден кросоувър - Mercedes-Benz GLC;
употребяван хибриден кросоувър - Volvo XC90;
ново хибридно комби - Mercedes-Benz C-Class Estate;
употребявано хибридно комби - Volkswagen Passat Estate;
нов хибриден луксозен автомобил - Mercedes-Benz C-Class;
употребяван хибриден луксозен автомобил - BMW 3 Series.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
10:19 04.09.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Територианец
10:36 04.09.2023