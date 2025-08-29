29 август 1885 г. Даймлер получава патент за мотоциклет

На 29 август 1885 г. Готлиб Даймлер получава патент за мотоциклета си.
Двуколесното превозно средство се казва Reitwagen и е демонстрирано от Даймлер за първи път през месец ноември 1885 година.
Мотоциклетът е бил разработен заедно с Вилхелм Майбах и е имал керосинен двигател с вътрешно горене. Рамата на мотоциклета е направена от дърво, а облицовката на 4-те колела е била стоманена.
Колелата са четири – две големи и две малки, като помощни, за по-голяма стабилност. Двигателят е имал мощност половин конска сила и е бил монтиран под рамата. Мотоциклетът е бил невероятно бърз за онова време – развивал е 12 км/ч.
Устройството първоначално е патентовано като "превозно средство за езда с керосинов двигател". По онова време термин като "мотоциклет" все още не съществува, на практика именно изобретението на Даймлер се счита за първия мотоциклет.
И ако Reitwagen е първият моторен байк, то за първи мотоциклетист може да се смята Паул Даймлер. 17-годишният син на Готлиб Даймлер се качва на Reitwagen на 18 ноември 1985 година и го изпробва в 12-километров тест от Канщат до Щутгарт.
Малко по-късно, през зимата на 1886 година, Готлиб Даймлер усъвършенства двигателя и монтира към него двустепенна механична скоростна кутия. За съжаление този шедьовър изгаря в пожара на работилницата на Даймлер през 1904 година.
Днес в музея на Mercedes-Benz се съхранява реплика на легендарния Reitwagen.
1 Иван
Коментиран от #5
08:20 29.08.2017
2 Моториста
08:38 29.08.2017
3 ИскаПлаче
09:32 29.08.2017
4 по темата
10:22 29.08.2017
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 пешо
Коментиран от #7, #8
01:54 30.08.2017
7 Славейков
До коментар #6 от "пешо":Пенчо бе , чети !
Пенчо бе , учи !
Дядо Петко Славейков го е казал , ама кой да чати и да си мисли колко е велик ...
12:20 30.08.2017
8 мъко краварска
До коментар #6 от "пешо":защо подценяваш инженерните знания на г-н МАЙБАХ?
автора изрично ти го е споменал че разработката е съвместна, ама ти като едно краварскоГОВЕДО реши че даймлер сам е създал всичко
04:57 29.08.2025