29 август 1885 г. Даймлер получава патент за мотоциклет

На 29 август 1885 г. Готлиб Даймлер получава патент за мотоциклета си.

Двуколесното превозно средство се казва Reitwagen и е демонстрирано от Даймлер за първи път през месец ноември 1885 година.

Мотоциклетът е бил разработен заедно с Вилхелм Майбах и е имал керосинен двигател с вътрешно горене. Рамата на мотоциклета е направена от дърво, а облицовката на 4-те колела е била стоманена.

Колелата са четири – две големи и две малки, като помощни, за по-голяма стабилност. Двигателят е имал мощност половин конска сила и е бил монтиран под рамата. Мотоциклетът е бил невероятно бърз за онова време – развивал е 12 км/ч.

Устройството първоначално е патентовано като "превозно средство за езда с керосинов двигател". По онова време термин като "мотоциклет" все още не съществува, на практика именно изобретението на Даймлер се счита за първия мотоциклет.

И ако Reitwagen е първият моторен байк, то за първи мотоциклетист може да се смята Паул Даймлер. 17-годишният син на Готлиб Даймлер се качва на Reitwagen на 18 ноември 1985 година и го изпробва в 12-километров тест от Канщат до Щутгарт.

Малко по-късно, през зимата на 1886 година, Готлиб Даймлер усъвършенства двигателя и монтира към него двустепенна механична скоростна кутия. За съжаление този шедьовър изгаря в пожара на работилницата на Даймлер през 1904 година.

Днес в музея на Mercedes-Benz се съхранява реплика на легендарния Reitwagen.