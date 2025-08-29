29 август 1885 г. Даймлер получава патент за мотоциклет

Новини
29 Август, 2025 04:30 3 894 8

И ако Reitwagen е първият моторен байк, то за първи мотоциклетист може да се смята Паул Даймлер

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 29 август 1885 г. Готлиб Даймлер получава патент за мотоциклета си.

Двуколесното превозно средство се казва Reitwagen и е демонстрирано от Даймлер за първи път през месец ноември 1885 година.

Мотоциклетът е бил разработен заедно с Вилхелм Майбах и е имал керосинен двигател с вътрешно горене. Рамата на мотоциклета е направена от дърво, а облицовката на 4-те колела е била стоманена.

Колелата са четири – две големи и две малки, като помощни, за по-голяма стабилност. Двигателят е имал мощност половин конска сила и е бил монтиран под рамата. Мотоциклетът е бил невероятно бърз за онова време – развивал е 12 км/ч.

Устройството първоначално е патентовано като "превозно средство за езда с керосинов двигател". По онова време термин като "мотоциклет" все още не съществува, на практика именно изобретението на Даймлер се счита за първия мотоциклет.

И ако Reitwagen е първият моторен байк, то за първи мотоциклетист може да се смята Паул Даймлер. 17-годишният син на Готлиб Даймлер се качва на Reitwagen на 18 ноември 1985 година и го изпробва в 12-километров тест от Канщат до Щутгарт.

Малко по-късно, през зимата на 1886 година, Готлиб Даймлер усъвършенства двигателя и монтира към него двустепенна механична скоростна кутия. За съжаление този шедьовър изгаря в пожара на работилницата на Даймлер през 1904 година.

Днес в музея на Mercedes-Benz се съхранява реплика на легендарния Reitwagen.


