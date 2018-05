Dodge орезили Demon в реклама

Страхът от съдебни претенции принуждава американските компании да внимават много как рекламират стоката си. Говори се, че за да избегне юридически разправии с клиенти, производител на сенници за челно автомобилно стъкло се принудил да отпечатва на всеки от тях надпис "Премахни преди да потеглиш" на мястото, където попада погледът на водача.

Сходни причини явно са накарали Dodge да не спестява истината в нова реклама на Challenger SRT Demon в Twitter. Наречено смело "най-бързо ускоряващия сериен автомобил в света", култовото купе с 840 к.с. действително среща малко достойни конкуренти на драг пистите.

По-любопитен обаче е надписът с дребни букви под снимката на могъщия Demon. В него от Dodge уточняват, че освен за автомобили, които не се произвеждат масово, твърдението за спринтьорските качества на модела в рекламата не се отнася също за хибриди и електромобили. Макар и забавна подробност, това може да се смята за първата официална капитулация на ДВГ пред електромотора, коментират фенове на тока.

This is rather hilarious. Dodge promoting their Challenger as the fastest 0-100 mph production car in the world but the small letters read "excluding electric vehicles". Even marketers at traditional OEM's don't know anymore what their cars' unique selling points are. #EV pic.twitter.com/Ho3Jb2l7k2