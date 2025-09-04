Новини
Глобиха собственик на електромобил заради твърде шумна генерация (ВИДЕО)

4 Септември, 2025 14:18 734 2

Изкуственият звук не се харесал на полицаите

Водач на нов изцяло електрически Dodge Charger Daytona получи глоба за „шумна изпускателна система“ и „нарушаване на обществения ред“, въпреки че автомобилът няма двигател с вътрешно горене или изпускателна система. Инцидентът, който се случи в Стиллуотър, Минесота, подчертава странните правни и социални предизвикателства, породени от изпускателната система Fratzonic Chambered Exhaust на автомобила.

Шофьорът, идентифициран като Майк от Distressed Media, е бил спрян от полицай от щата Минесота, който е посочил синтетичния, излъчван от високоговорители V8 звук на колата. Системата Fratzonic е проектирана да имитира звука и вибрациите на традиционен „мускулест“ автомобил, способен да достигне до 126 децибела – сила на звука, сравнима с Hellcat V8. Майк твърди, че по това време не е бил в спортен режим, който би произвел по-шумен звук, и че полицаят не е бил отворен за дискусия. Във фиша са посочени три нарушения: „шумна изпускателна система“, липса на „задължителни предни и задни регистрационни номера“ и нарушение на „обществения ред“.

Няколко месеца след инцидента, делото все още не е вписано в съдебната система. Майк се е опитал да се свърже със съда, за да насрочи явяване, но не е успял да получи номер на делото. Тази странна поредица от събития е довела до спекулации, че фишът може да е бил издаден погрешно и няма да бъде преследван от властите, като се има предвид абсурдността да се санкционира електромобил за шумна изпускателна система, която той няма. Въпреки това, ситуацията повдига по-широки въпроси за това как остарелите закони за шума на превозните средства се прилагат към съвременните електромобили с технология за имитиране на звук.


  • 1 карчи

    4 0 Отговор
    Само така за тия електричари вегани любители на вегански луканки😂

    14:32 04.09.2025

  • 2 хаха

    3 0 Отговор
    Това е някаква смотана американска история.
    За разлика - нашите полицаи винаги са "отворени за дискусия", но все пак е добре да започнете с по-висока сума за да не се обидят.
    И помежду другото - кога у нас ще започнат да глобяват за шум?

    14:35 04.09.2025