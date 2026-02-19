Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Обвиняват Stellantis в скриване на опасен дефект в 2 милион автомобила

19 Февруари, 2026 11:03 1 656 3

  • stellantis-
  • проблем-
  • dodge-
  • chrysler

Проблемите засягат Dodge и Chrysler

Обвиняват Stellantis в скриване на опасен дефект в 2 милион автомобила - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Stellantis – автомобилният гигант, стоящ зад десетки марки в целия свят, е изправен пред мащабна федерална колективна съдебна жалба в САЩ. Заведена на 5 февруари в Окръжния съд на Северния окръг на Тексас, исковата молба (Alexander v. FCA US LLC) твърди, че два милиона автомобила са оборудвани с дефектен механизъм за електрическо регулиране на височината на седалките.

Правният екип, представляващ главните ищци Ричард и Евелин Александър, твърди, че малка заварена скоба вътре в предните седалки е критична структурна слабост. При сблъсъци отзад, дори при ниски скорости от 40 км/ч (25 mph), тази скоба може да се счупи. Резултатът не е само внезапно падане на седалката, а тотална повреда на вторичната безопасностна геометрия на автомобила. Когато шофьорът или пътникът падне от очакваната си позиция, коланите и въздушните възглавници вече не са подредени така, че да ги предпазят, което може да превърне лека катастрофа в събитие, застрашаващо живота.

Това, което превръща този случай от обикновено изтегляне от пазара в „скандал, свързан със сигурността“, е твърдението за умишлено прикриване. В съдебния иск се обвинява FCA US (предшественикът на Stellantis) и неговият доставчик на седалки, Lear Corporation, че са били напълно наясно с повредата на скобата още през 2011 година по време на вътрешни тестове. Ищците твърдят, че компаниите са „заговорничили“, за да скрият тези данни от NHTSA и обществеността, за да избегнат огромните разходи за отзоваване на два милиона автомобила и пълно препроектиране на структурата на седалките. Жалбата стига дори дотам, че твърди, че е налице пощенска и телеграфна измама съгласно Закона за организациите, повлияни от рекетьори и корумпирани лица (RICO).

Списъкът на засегнатите модели на американския пазар включва:

Dodge Charger: 2011–2023

Dodge Challenger: 2011–2023

Chrysler 300: 2011–2023

Chrysler 200: 2011–2017

Dodge Dart: 2013–2016

Stellantis все още не е подала официален отговор в съда. Макар NHTSA да не е издала задължително предупреждение „Не карайте“ подобно на кризата с въздушните възглавници Takata, правният натиск се засилва. Ищците търсят обезщетение в размер на над 5 милиона долара, позовавайки се както на риска за безопасността, така и на значителното „намаляване на пазарната стойност“ за собствениците на тези автомобили. Ако съдията даде на този случай статут на колективен иск по-късно през годината, това може да доведе до една от най-скъпите и увреждащи репутацията модернизации в историята на Mopar.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От ръководството на Стелантис

    6 2 Отговор
    Молиме целокупните български шАфиори на следните марки:
    Dodge Charger: 2011–2023
    Dodge Challenger: 2011–2023
    Chrysler 300: 2011–2023
    Chrysler 200: 2011–2017
    Dodge Dart: 2013–2016

    да минат през представителството за да им бъдат дадени електрожен, електроди и подходяща планкан в съответствие с модела.

    11:14 19.02.2026

  • 2 Aлфа Вълкът

    4 4 Отговор
    За по-малоумен дефект на автомобил не съм чувал.
    За какво става въпрос тук, за придобиване от конкурент или за затриване, те стелантис са със спад на продажбите?

    11:50 19.02.2026

  • 3 Тити

    1 3 Отговор
    То всичките им автомобил са един голям дефект.

    18:55 19.02.2026