Need for Speed в реалния живот: с BMW M3 (ВИДЕО)

Екип от руски улични състезатели пресъздадоха играта NFS: Most Wanted по улиците на руския град Санкт Петербург. Авторите на видеото се опитаха да направят всичко, така че кадрите от него да изглеждат като състезателната игра Need for Speed: Most Wanted, която беше пусната през 2005 година.

Основният герой на видеото с камера от трето лице е BMW M3 GTR в компанията на други от играта. Във видеото шофьорът на BMW-то участва в две незаконни състезания и се измъква от полицейската гонитба, докато екранът съдържа същите интерфейсни елементи, както в играта на Electronic Arts, а целият процес е придружен от от саундтрака на играта.

В допълнение към BMW M3 GTR, в снимките участват Toyota Supra, Porsche Cayman, Mazda RX-8, Lancer Evolution VIII, Ford Mustang GT, Volkswagen Golf GTI и Mustang. Това е третото видео на Владислав Чекунов, посветено на игрите от серията Need for Speed.

Предишният видеоклип, публикуван преди шест месеца, спечели близо 6 милиона гледания в YouTube: Той бе заснет въз основа на Need for Speed: Underground 2 (играта е пусната година преди излизането на Most Wanted). Авторите на видеото отбелязват, че всички гонки са направени по блокирани пътища, а шофьорите спазват ограниченията на скоростта.