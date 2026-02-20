Новини
България »
Избират генерален директор на БНТ, кандидатите са петима

Избират генерален директор на БНТ, кандидатите са петима

20 Февруари, 2026 07:30, обновена 20 Февруари, 2026 06:32 2 334 16

  • сем-
  • телевизия-
  • директор

Името ще стане ясно след гласуване в Съвета за електронни медии

Избират генерален директор на БНТ, кандидатите са петима - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

За днес в 11 часа е насрочено заседание на Съвета за електронни медии за избор на генерален директор на Българската национална телевизия.

Петима кандидати подадоха документите си за участие в процедурата по избор - сегашният ръководител на БНТ Емил Кошлуков, Свилена Димитрова, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

Вчера бяха изслушванията на претендентите за поста. Сашо Йовков не се яви.

Ако никой от кандидатите не получи най-малко три гласа от членовете на СЕМ, 30 минути по-късно се насрочва второ заседание на Съвета. В случай че и на него не бъде избран генерален директорна БНТ, също 30 минути по-късно се насрочва ново заседание.

Тъй като при процедурата по избор на ръководител на обществената телевизия през 2022-ра година нямаше избран кандидат, и последва продължаващата четвърта година съдебна сага, генералният директор Емил Кошлуков продължава да е начело на БНТ. Съгласно Закона за радиото и телевизията той ще е на поста до избора на нов генерален директор. СЕМ взе решение за обявяване на новата процедура по избор на 15-и юли миналата година.

На изслушването вчера Кошлуков определи провеждащата се процедура като опорочена и нелегитимна, тъй като има висящи съдебни производства. Той каза и че се е явил на изслушването заради уважение към институцията и към колегите си в телевизията.

Председателят на СЕМ Симона Велева беше категорична, че процедурата се осъществява в условия на "стабилитет и законосъобразност".

На изслушването кандидатите представиха визията си за развитието на БНТ и отговаряха на въпроси. Велева заяви, че според правилата на регулатора неявяването на Сашо Йовков на изслушването се счита за отказ от участие в процедурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Кошлуков ще остане.Удобен на властта.

    Коментиран от #12

    06:36 20.02.2026

  • 2 бушприт

    2 1 Отговор
    Ще избират генерален директор на БНТ.

    06:37 20.02.2026

  • 3 кошлуков

    18 2 Отговор
    кокала не е за изпускане ще напусна, ако стана депутат.

    06:38 20.02.2026

  • 4 Факт

    21 5 Отговор
    Кошлука и Сарафа са "незаменими" !

    06:45 20.02.2026

  • 5 Фори

    27 1 Отговор
    Кошлука водеше студентите против бай Тошо ,а после както всички предводители тогава , се оказа агент на ДС. Значи ДС си свали бай Тошо!

    06:48 20.02.2026

  • 6 🔪🐷🎃🪓👨🏻‍🦲🤛🏻

    13 1 Отговор
    Кошлуков е гербаджия те искат да го махат, а той пак се гласи 😆

    Коментиран от #9

    06:52 20.02.2026

  • 7 Бивш служител на БНТ

    20 3 Отговор
    Милена Милотинова е най-интелигентният и достоен кандидат за този пост. Не бива да се допуска отново доносникът на ДС Емил Кошлуков да трови медийното пространство, защото ние сме европейци, а не крепостни мужици.

    07:24 20.02.2026

  • 8 Артилерист

    11 2 Отговор
    Кошлуков е отчайващо банален пример колко струват демократическите правила. Нищо чудно и сега Кошлуков да остане без конкуренти. Ето Сашо Йовков, който е най-популярния телевизионер сред конкурентите на нелегитимния Кошлуков, се е оттеглил или по-точно е да се каже "са го принудили" да се оттегли. Щом като правилата не предвиждат нелегитимния толкова дълго време Кошлуков да се изключи от конкурса, означава, че пак той ще е избранника. Оставете Кошлуков доживот, за да си гледат демократите и да се радват на "обективността" на Кошлуковата, пардон "националната" телевизия. То бива бива пропаганда, ама чак толкова очевидно не бива.

    Коментиран от #14

    07:33 20.02.2026

  • 9 И ти го

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "🔪🐷🎃🪓👨🏻‍🦲🤛🏻":

    вярваш това, че гербаджии искат, ама не могат, да махнат Кошлуков? Можеш ли да дадеш пример кой от по първите гербаджии иска Кошлуков да се махне?

    07:49 20.02.2026

  • 10 Трол

    1 2 Отговор
    Кошлуков победа.

    07:53 20.02.2026

  • 11 Георги Илиев Митев

    4 0 Отговор
    Трябва да изберат този, който най-много се доближава до репресивните служби от времето на социализма и тоталитаризма на другаря Тодор Живков или е достоен наследник на социализма и " дете на социализма " с изявена склонност да прилага цензурата и външната намеса на управляващата ни партия или коалиция. Да използва автоцензурата, за да се харесва на СЕМ.

    07:53 20.02.2026

  • 12 Едва ли

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На Кошлуков ще му духнат под опашката. Заедно с него пътуват Драгалевци, Воденичаровци, Любеновци и др подобни. Да освобождават ефира.. на хора им омръзнаха тези несенейни чичковци със съмнителна репутация.

    08:06 20.02.2026

  • 13 Ами

    4 0 Отговор
    Сиси Дългото бедро напълни БНТ с меки китки и паразити.

    08:13 20.02.2026

  • 14 Кашо Йовкав

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Артилерист":

    Сашо Йовков нищо не разира от управление на телевизия. бивш волейболист и бивш спортен журналист. Толкоз!

    08:18 20.02.2026

  • 15 фен на сидеров

    4 0 Отговор
    Миленка е супер !

    08:47 20.02.2026

  • 16 Пенчо

    2 0 Отговор
    Този храненик на демокрацията иска да е до гроб директор!

    09:13 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове