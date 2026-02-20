Избират генерален директор на БНТ, кандидатите са петима

За днес в 11 часа е насрочено заседание на Съвета за електронни медии за избор на генерален директор на Българската национална телевизия.
Петима кандидати подадоха документите си за участие в процедурата по избор - сегашният ръководител на БНТ Емил Кошлуков, Свилена Димитрова, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова.
Вчера бяха изслушванията на претендентите за поста. Сашо Йовков не се яви.
Ако никой от кандидатите не получи най-малко три гласа от членовете на СЕМ, 30 минути по-късно се насрочва второ заседание на Съвета. В случай че и на него не бъде избран генерален директорна БНТ, също 30 минути по-късно се насрочва ново заседание.
Тъй като при процедурата по избор на ръководител на обществената телевизия през 2022-ра година нямаше избран кандидат, и последва продължаващата четвърта година съдебна сага, генералният директор Емил Кошлуков продължава да е начело на БНТ. Съгласно Закона за радиото и телевизията той ще е на поста до избора на нов генерален директор. СЕМ взе решение за обявяване на новата процедура по избор на 15-и юли миналата година.
На изслушването вчера Кошлуков определи провеждащата се процедура като опорочена и нелегитимна, тъй като има висящи съдебни производства. Той каза и че се е явил на изслушването заради уважение към институцията и към колегите си в телевизията.
Председателят на СЕМ Симона Велева беше категорична, че процедурата се осъществява в условия на "стабилитет и законосъобразност".
На изслушването кандидатите представиха визията си за развитието на БНТ и отговаряха на въпроси. Велева заяви, че според правилата на регулатора неявяването на Сашо Йовков на изслушването се счита за отказ от участие в процедурата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
06:36 20.02.2026
2 бушприт
06:37 20.02.2026
3 кошлуков
06:38 20.02.2026
4 Факт
06:45 20.02.2026
5 Фори
06:48 20.02.2026
6 🔪🐷🎃🪓👨🏻🦲🤛🏻
Коментиран от #9
06:52 20.02.2026
7 Бивш служител на БНТ
07:24 20.02.2026
8 Артилерист
Коментиран от #14
07:33 20.02.2026
9 И ти го
До коментар #6 от "🔪🐷🎃🪓👨🏻🦲🤛🏻":вярваш това, че гербаджии искат, ама не могат, да махнат Кошлуков? Можеш ли да дадеш пример кой от по първите гербаджии иска Кошлуков да се махне?
07:49 20.02.2026
10 Трол
07:53 20.02.2026
11 Георги Илиев Митев
07:53 20.02.2026
12 Едва ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На Кошлуков ще му духнат под опашката. Заедно с него пътуват Драгалевци, Воденичаровци, Любеновци и др подобни. Да освобождават ефира.. на хора им омръзнаха тези несенейни чичковци със съмнителна репутация.
08:06 20.02.2026
13 Ами
08:13 20.02.2026
14 Кашо Йовкав
До коментар #8 от "Артилерист":Сашо Йовков нищо не разира от управление на телевизия. бивш волейболист и бивш спортен журналист. Толкоз!
08:18 20.02.2026
15 фен на сидеров
08:47 20.02.2026
16 Пенчо
09:13 20.02.2026