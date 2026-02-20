Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Трети ден издирват изчезналите рибари в Черно море

Трети ден издирват изчезналите рибари в Черно море

20 Февруари, 2026 07:38, обновена 20 Февруари, 2026 06:43 1 142 17

  • рибари-
  • кораб-
  • черно море-
  • издирване

В търсенето участват вертолет и катер на Военноморските сили, а „Гранична полиция" се включи с дронове и още един катер

Трети ден издирват изчезналите рибари в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трети ден продължава издирвателната операция на родното Черноморие след изчезването на риболовен кораб, предаде NOVA.

В нея участват вертолет и катер на Военноморските сили, а „Гранична полиция” участва в търсенето с дронове и още един катер. Доброволци продължават да обхождат плажове и труднодостъпни скалисти брегове с надежда да открият следа.

Вчера водолази от доброволния отряд в Созопол откриха следи от разлив на дизелово гориво в района на нос Коракя, където последно е засечен изчезналият кораб. На борда му са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 5 Отговор
    Голямото петно гориво и бързото потъване показва че корабът е взривен Резервоара е добре защитен и потъналите от буря кораби не изпускат гориво.Укро мина

    Коментиран от #3, #6

    06:47 20.02.2026

  • 2 Мда

    21 1 Отговор
    Чакаме мумията Гаражнтата принцеса да привика Мадам от овча купел за обяснение! Чакаме Мумията Надка да каже вярно ли е, че английският посланик е всеки ден в Министерски съвет и ако е така, защо? Каква работа има там, чужд посланик?

    Коментиран от #5, #7, #11

    06:56 20.02.2026

  • 3 Местен

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Че е някоя мина или дрон е почти сигурно но на този ден морето беше много зле.
    Според мен са правили нещо нередно.
    Може би наркотици,бежанци или ........

    Коментиран от #15

    07:12 20.02.2026

  • 4 Търновец

    9 1 Отговор
    Това което става е шокиращо - знае се локацията за последен сигнал преди изчезване и е близо до брега - хората там би трябвало да знаят за подводните течения и къде да търсят останки. В началото на ВСВ Немски подводничари потопиха около 6000 кораба на съюзниците и Британците създадоха активен тип сонар с който без проблеми на дълбочина 100 метра откриваха Немски подводници. Сега модерни сонати има и на коптери и на самолети и България няма ли такъв? Там е само 50 метра дълбочина. А има и други уреди за откриване на феромагнитни стомани създаващи магнитно поле - измервателни уреди за магнитни полета. По този кораб има много стомана. Кои са отговорните за този нов провал? Крипто политици и заплатаджии с пагони

    Коментиран от #16

    07:15 20.02.2026

  • 5 Защото

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    България ще има правителство антиТРЪМП, на соросоиди и шарлатани под егидата на ангийското посолство.

    07:28 20.02.2026

  • 6 Шеф Ганчо-софиянчо

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти си гледай тенджерите под налягане и бъркай с черпака чорбата...
    В морските дела не се бъркай!

    07:29 20.02.2026

  • 7 Ами да

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    Все едно да питаш сайта ,що дири английският флаг редом с името му ?

    07:31 20.02.2026

  • 8 Георги Илиев Митев

    9 1 Отговор
    Практикува яхтинг по клубни турнири и линия по времето на социализма и тоталитаризма на другаря Тодор Живков и от опит зная, че при определена дори само скорост на вятъра на риболовни кораби и съдове не се разрешава да напуснат пристанището, а какво остава, ако има вече и " напомпана вълна ". А за малките морски съдове да не споменаван за забраните, които са с още по-големи изисквания , за да отплават.

    07:42 20.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ФАКТ

    1 4 Отговор
    В тумбака на акулите са

    Коментиран от #17

    08:03 20.02.2026

  • 11 ФАКТ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    В колониите е така кво се чудите а апахи шшшшт

    08:05 20.02.2026

  • 12 Рибари

    3 0 Отговор
    но не са били на риболов в деня на изчезването.

    08:13 20.02.2026

  • 13 морския

    3 1 Отговор
    скоро ще изплуват 😢

    08:44 20.02.2026

  • 14 да ги търсят

    1 1 Отговор
    доста опитни са бургазлии . една изплува на 3 ден . Спасителя знаеше че ще я изхвърли морето . Когато е забранено влизането , може да се влезе . на своя глава . Капитана е поел много голям риск . И друг път го е правил . То казват че отиват за калкан . Но каквото хванат го продават . Попчета, сафрид, толстолоп, лефер , паламуд , делфини, акули , раци , змиорки . Водолаза е прав . Кораба е потънал . Но къде са отишли тримата . Нямало доказателства че е потънал . но си е потънал за 4 минути . Пуснали сос сигнал. Но не разрешили на спасителите да влязат в морето .

    09:01 20.02.2026

  • 15 Обхождане на третия

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Местен":

    ден
    Било лошо времето?
    Когато става дума за човешки живот?

    09:07 20.02.2026

  • 16 цър вул

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Търновец":

    аре адна чушка на ногите и да одиш да ги търсиш

    11:42 20.02.2026

  • 17 Ти черноморска акула виждал ли си

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    Не може онуй да ти налапа, нощо че е малко.

    13:30 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове