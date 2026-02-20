Трети ден издирват изчезналите рибари в Черно море

Трети ден продължава издирвателната операция на родното Черноморие след изчезването на риболовен кораб, предаде NOVA.

В нея участват вертолет и катер на Военноморските сили, а „Гранична полиция” участва в търсенето с дронове и още един катер. Доброволци продължават да обхождат плажове и труднодостъпни скалисти брегове с надежда да открият следа.

Вчера водолази от доброволния отряд в Созопол откриха следи от разлив на дизелово гориво в района на нос Коракя, където последно е засечен изчезналият кораб. На борда му са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник.