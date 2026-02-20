Трети ден издирват изчезналите рибари в Черно море

Трети ден продължава издирвателната операция на родното Черноморие след изчезването на риболовен кораб, предаде NOVA.
В нея участват вертолет и катер на Военноморските сили, а „Гранична полиция” участва в търсенето с дронове и още един катер. Доброволци продължават да обхождат плажове и труднодостъпни скалисти брегове с надежда да открият следа.
Вчера водолази от доброволния отряд в Созопол откриха следи от разлив на дизелово гориво в района на нос Коракя, където последно е засечен изчезналият кораб. На борда му са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник.
1 Последния Софиянец
06:47 20.02.2026
2 Мда
06:56 20.02.2026
3 Местен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Че е някоя мина или дрон е почти сигурно но на този ден морето беше много зле.
Според мен са правили нещо нередно.
Може би наркотици,бежанци или ........
07:12 20.02.2026
4 Търновец
07:15 20.02.2026
5 Защото
До коментар #2 от "Мда":България ще има правителство антиТРЪМП, на соросоиди и шарлатани под егидата на ангийското посолство.
07:28 20.02.2026
6 Шеф Ганчо-софиянчо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти си гледай тенджерите под налягане и бъркай с черпака чорбата...
В морските дела не се бъркай!
07:29 20.02.2026
7 Ами да
До коментар #2 от "Мда":Все едно да питаш сайта ,що дири английският флаг редом с името му ?
07:31 20.02.2026
8 Георги Илиев Митев
07:42 20.02.2026
10 ФАКТ
08:03 20.02.2026
11 ФАКТ
До коментар #2 от "Мда":В колониите е така кво се чудите а апахи шшшшт
08:05 20.02.2026
12 Рибари
08:13 20.02.2026
13 морския
08:44 20.02.2026
14 да ги търсят
09:01 20.02.2026
15 Обхождане на третия
До коментар #3 от "Местен":ден
Било лошо времето?
Когато става дума за човешки живот?
09:07 20.02.2026
16 цър вул
До коментар #4 от "Търновец":аре адна чушка на ногите и да одиш да ги търсиш
11:42 20.02.2026
17 Ти черноморска акула виждал ли си
До коментар #10 от "ФАКТ":Не може онуй да ти налапа, нощо че е малко.
13:30 20.02.2026