Китайските автомобили са слабо защитени от кражба

Китайската офанзива на автомобилния пазар е факт, но с масовото навлизане на тези возила изплува и една притеснителна истина – сигурността им срещу крадци е далеч от съвършенството. Оказва се, че стремежът към ниска себестойност и спецификите на вътрешния пазар в Китай, където автокражбите са почти екзотично явление, са изиграли лоша шега на защитните системи. Резултатът? Модерни на вид коли, които се оказват лесна плячка за всеки по-изобретателен джамбаз.

Специалисти в бранша разкриват три критични пробойни, които правят „китайците“ особено апетитни за подземния свят

Първата и най-разпространена уязвимост е добре познатото препредаване на сигнала от безконтактния ключ. Ако оставите ключовете си в антрето, докато си почивате у дома, крадците могат лесно да „удължат“ сигнала до паркинга. Така единият съучастник просто отваря вратата и пали двигателя, сякаш е законният собственик, докато вие спокойно гледате телевизия.

Втората слабост се крие в софтуерната архитектура на превозните средства. За разлика от европейските си конкуренти, които изискват криптирана връзка със сървърите на производителя за всяко ново програмиране на ключ, китайските модели са значително по-либерални. През диагностичния порт на колата може светкавично да се добави нов „дигитален ключ“, без да се чака одобрение от централата. Това превръща софтуерната защита в чиста формалност за подготвените престъпници.

Третият метод е по-груб, но плашещо ефективен – чиста физическа сила, комбинирана с подмяна на модули. Нападателите просто разбиват ключалката на шофьорската врата и заменят фабричните електронни блокове, управляващи имобилайзера, с такива от друг автомобил. Без необходимост от сложна оторизация, колата „припознава“ новите части и потегля в неизвестна посока. Изглежда, че докато технологичният напредък на китайските коли е впечатляващ, сигурността все още изостава сериозно от блясъка на големите екрани.