Китайските автомобили са слабо защитени от кражба

19 Февруари, 2026 11:37 1 051 10

Три сериозни уязвимости на китайските коли

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайската офанзива на автомобилния пазар е факт, но с масовото навлизане на тези возила изплува и една притеснителна истина – сигурността им срещу крадци е далеч от съвършенството. Оказва се, че стремежът към ниска себестойност и спецификите на вътрешния пазар в Китай, където автокражбите са почти екзотично явление, са изиграли лоша шега на защитните системи. Резултатът? Модерни на вид коли, които се оказват лесна плячка за всеки по-изобретателен джамбаз.

Специалисти в бранша разкриват три критични пробойни, които правят „китайците“ особено апетитни за подземния свят

Първата и най-разпространена уязвимост е добре познатото препредаване на сигнала от безконтактния ключ. Ако оставите ключовете си в антрето, докато си почивате у дома, крадците могат лесно да „удължат“ сигнала до паркинга. Така единият съучастник просто отваря вратата и пали двигателя, сякаш е законният собственик, докато вие спокойно гледате телевизия.

Втората слабост се крие в софтуерната архитектура на превозните средства. За разлика от европейските си конкуренти, които изискват криптирана връзка със сървърите на производителя за всяко ново програмиране на ключ, китайските модели са значително по-либерални. През диагностичния порт на колата може светкавично да се добави нов „дигитален ключ“, без да се чака одобрение от централата. Това превръща софтуерната защита в чиста формалност за подготвените престъпници.

Третият метод е по-груб, но плашещо ефективен – чиста физическа сила, комбинирана с подмяна на модули. Нападателите просто разбиват ключалката на шофьорската врата и заменят фабричните електронни блокове, управляващи имобилайзера, с такива от друг автомобил. Без необходимост от сложна оторизация, колата „припознава“ новите части и потегля в неизвестна посока. Изглежда, че докато технологичният напредък на китайските коли е впечатляващ, сигурността все още изостава сериозно от блясъка на големите екрани.


  • 1 провинциалист

    16 1 Отговор
    Явно в тоталитарния Китай се краде много по-малко, отколкото в свободния свят.

    Коментиран от #8

    11:41 19.02.2026

  • 2 Факти

    15 1 Отговор
    В Китай да откраднеш автомобил е самоубийство. Всичко е опасано с камери и последствията са тежки. Затова и колите нямат нужда от особена защита.

    11:46 19.02.2026

  • 3 Куцето

    6 4 Отговор
    Че кой краде китайски коли?

    11:54 19.02.2026

  • 4 име

    12 0 Отговор
    Рейндж Роувър (без значение че са собственост на индиеца от Тата, вътре се ползват европейдките технологии) нали уж имат такава защита през сървъра. И веднага, след като излезна последния модел, някъв англичанин си го беше купил и след седмица муго откраднаха. Така, че гаранция за нищо няма, решат ли да ви откраднат колата няма спасение.

    11:54 19.02.2026

  • 5 Анонимен

    3 0 Отговор
    Докато разпарчетосаш колата, за да смениш модулите, даже Монтанската полиция ще е пристигнала на място, заради шума, който си вдигнал.
    Всички коли с такъв тип дистанционно се крадат с удължители и с Тойотите е доста популярно. Опитаха се да го поправят, но не можаха, просто млъкнаха по въпроса.
    А това, че не ми трябва да плащам стотици евро за "услугата" да ми разрешат да си монтирам новата част на колата, за мен е само плюс. Аз си мислех, че китайските имат същата простотия, но сега вече ме навихте да си търся такава.

    12:36 19.02.2026

  • 6 Не им трябва защита

    8 0 Отговор
    Китайците са дисциплинирани и никой не посяга на чуждото , щото иначе до стената . Когато тук се задействат такива закони и на тукашните коли няма да им трябва защита.

    12:38 19.02.2026

  • 7 ОнЯ

    1 2 Отговор
    Явно ги спасява това че се продават трудно употребяваните китайски коли. А колко китайски автомобила са откраднати до сега?

    13:25 19.02.2026

  • 8 12345

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Ами точно така е, там практически няма кражби, а дори да има, то тя се разкрива за максимум седмица, крадецът изчезва, а ако някога се върне е по-добър и от пчеличка, затова не се набляга на излишни неща.

    14:57 19.02.2026

  • 9 Тити

    1 2 Отговор
    То да бяха само това дефектите им здраве им кажи ако някой направи списък един ден ще отнеме докато го прочетат.

    Коментиран от #10

    18:51 19.02.2026

  • 10 Този

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тити":

    Не сте в статия за Мерцедес или БМВ или Рендж, или всичко с централа в еврозападналата част на света... Съжалявам много

    10:40 20.02.2026