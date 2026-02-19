Китайските автомобили са слабо защитени от кражба

Китайската офанзива на автомобилния пазар е факт, но с масовото навлизане на тези возила изплува и една притеснителна истина – сигурността им срещу крадци е далеч от съвършенството. Оказва се, че стремежът към ниска себестойност и спецификите на вътрешния пазар в Китай, където автокражбите са почти екзотично явление, са изиграли лоша шега на защитните системи. Резултатът? Модерни на вид коли, които се оказват лесна плячка за всеки по-изобретателен джамбаз.
Специалисти в бранша разкриват три критични пробойни, които правят „китайците“ особено апетитни за подземния свят
Първата и най-разпространена уязвимост е добре познатото препредаване на сигнала от безконтактния ключ. Ако оставите ключовете си в антрето, докато си почивате у дома, крадците могат лесно да „удължат“ сигнала до паркинга. Така единият съучастник просто отваря вратата и пали двигателя, сякаш е законният собственик, докато вие спокойно гледате телевизия.
Втората слабост се крие в софтуерната архитектура на превозните средства. За разлика от европейските си конкуренти, които изискват криптирана връзка със сървърите на производителя за всяко ново програмиране на ключ, китайските модели са значително по-либерални. През диагностичния порт на колата може светкавично да се добави нов „дигитален ключ“, без да се чака одобрение от централата. Това превръща софтуерната защита в чиста формалност за подготвените престъпници.
Третият метод е по-груб, но плашещо ефективен – чиста физическа сила, комбинирана с подмяна на модули. Нападателите просто разбиват ключалката на шофьорската врата и заменят фабричните електронни блокове, управляващи имобилайзера, с такива от друг автомобил. Без необходимост от сложна оторизация, колата „припознава“ новите части и потегля в неизвестна посока. Изглежда, че докато технологичният напредък на китайските коли е впечатляващ, сигурността все още изостава сериозно от блясъка на големите екрани.
1 провинциалист
Коментиран от #8
11:41 19.02.2026
2 Факти
11:46 19.02.2026
3 Куцето
11:54 19.02.2026
4 име
11:54 19.02.2026
5 Анонимен
Всички коли с такъв тип дистанционно се крадат с удължители и с Тойотите е доста популярно. Опитаха се да го поправят, но не можаха, просто млъкнаха по въпроса.
А това, че не ми трябва да плащам стотици евро за "услугата" да ми разрешат да си монтирам новата част на колата, за мен е само плюс. Аз си мислех, че китайските имат същата простотия, но сега вече ме навихте да си търся такава.
12:36 19.02.2026
6 Не им трябва защита
12:38 19.02.2026
7 ОнЯ
13:25 19.02.2026
8 12345
До коментар #1 от "провинциалист":Ами точно така е, там практически няма кражби, а дори да има, то тя се разкрива за максимум седмица, крадецът изчезва, а ако някога се върне е по-добър и от пчеличка, затова не се набляга на излишни неща.
14:57 19.02.2026
9 Тити
Коментиран от #10
18:51 19.02.2026
10 Този
До коментар #9 от "Тити":Не сте в статия за Мерцедес или БМВ или Рендж, или всичко с централа в еврозападналата част на света... Съжалявам много
10:40 20.02.2026