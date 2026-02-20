Новини
Президентът Йотова ще бъде домакин на традиционен ифтар по случай Рамазан

20 Февруари, 2026 07:33

На тържественото събитие са поканени представители както на мюсюлманската общност, така и на останалите традиционни религиозни общности в България

Президентът Йотова ще бъде домакин на традиционен ифтар по случай Рамазан - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на традиционната вечеря ифтар по повод началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан, предаде dariknews.bg.

На тържественото събитие са поканени представители както на мюсюлманската общност, така и на останалите традиционни религиозни общности в България. Очаква се в ифтара да участват и представители на държавни институции, дипломатическия корпус, както и изявени личности от сферите на духовността, културата, образованието и науката.

Традиционната вечеря ифтар е израз на уважение към религиозните традиции и на стремеж към диалог, разбирателство и толерантност между различните общности в страната. Събитието утвърждава ценностите на взаимното уважение и мирното съжителство, които са основа на българското общество.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Йота антибългарска

    24 4 Отговор
    А някой еврейски празник няма ли тия дни, че и там да се изяви?

    06:41 20.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 8 Отговор
    Според традицията гостите трябва да се уригват шумно за да покажат че са се нахранили добре.

    06:44 20.02.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    10 4 Отговор
    Да забрави да поеме щафетата с вазалина од Пембен паша Пингвинлията,шо инъче че има сух,сух,сух до сабалам!

    07:14 20.02.2026

  • 5 Мдаа!

    18 5 Отговор
    Тази е на път окончателно да приеме Исляма! Готова е на всичко, само и само турците да гласуват за нея. Същото важи и за Румен Радев!

    07:31 20.02.2026

  • 7 Трол

    5 5 Отговор
    Чок гюзел.

    07:51 20.02.2026

  • 8 Курдо Коленков

    7 2 Отговор
    Да внимава да не я "обиди" някой!

    Коментиран от #14

    07:59 20.02.2026

  • 9 ФАКТ

    6 2 Отговор
    С г@ зо б л из свобжда и независимост йок

    08:14 20.02.2026

  • 10 Левски

    8 3 Отговор
    вчера почете, днес на турци се навежда....това Радев не е правил !

    Коментиран от #13

    08:18 20.02.2026

  • 11 Ахааа

    8 10 Отговор
    Колко невежи хора, коментират тук....! Тези приеми са традиционни и са посещавани от абсолютно всички президенти, независимо кой е бил президент! Така, че спрете безумните коментари, преди да сте информирани за задълженията по протокол!!!

    Коментиран от #15, #16

    08:18 20.02.2026

  • 12 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 3 Отговор
    Никакъв дослук с циганите

    08:20 20.02.2026

  • 13 предателство

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Левски":

    от най-високо

    08:22 20.02.2026

  • 14 Тя тя

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Курдо Коленков":

    Око за кр дава!

    08:23 20.02.2026

  • 15 Ихаа

    13 6 Отговор

    До коментар #11 от "Ахааа":

    Да знаеш защо в Гърция нямат и никога не са имали подобно?
    А защо мюсюлманската общност не бе на поклонениети на смъртта на Левски, или поне да се бяха извинили?
    Не е ли лицемерно вчера да отдадеш почит от обесването на най-големия българин, а днес да домакинстваш на наследниците на убийците му?

    08:27 20.02.2026

  • 18 булята

    2 2 Отговор
    пак ще имитира дейност на гърба на гаврошите

    08:46 20.02.2026

  • 20 венсеремос

    2 2 Отговор
    Така са се договорили Румен Радев и Йотова! В следващия парламент ,след изборите на 19 април в Парламента ще влязат: 1/ 140 депутати от Партията на Румен Радев,2/30 от Герб,3/ 25 от Възраждане,4/10 от ДъПъСъ,5/10 от ППДБ,6/10 от СДС,7/5 от ИТН,8/10 независими депутати ,непринадлежащи към ничия партиаОбщо 240 депутати.

    Коментиран от #30

    09:03 20.02.2026

  • 22 филип

    2 2 Отговор
    Нап лно съм съгласен с венсеремос.Румен Радев печели 140 депутата в Парламента-абсолютно мнозинство.Как ще се нарича партията му ,това ще реши Румен Радев.И стига ,факти с това плазмодийно поведени на роби пред най-порочната страна в света СОЩ/Съединени овчарски щати/,към Чифу-.;тл-.;ан.;дия,към кръвосмесителната Британия/участва в Епстийн/ .Рижавият перчем тоже-в Епстийн!България е Православна страна- Няма място за сектите Лама, адвентисти,петдесятници, лютерани/Урсул/Мърсул е лютеранка,акушерка,наци-.;стка заедно с Кая Калас -внучка на SS генерал-убивал руснаци, чиф-.;ути, българи/Няма място и Юдаизма и Исляма.Марш в кюпа на всички противни религии.Само ПРАВОСЛАВИЕ!!!

    Коментиран от #28

    09:27 20.02.2026

  • 23 калина /алена

    2 2 Отговор
    Съгласна с Венсеремос-1000%Румен Радев ще спечели 140 ,а и повече депутати в Парламента.Така ще е !! Никакви минуси ,към венсеремос ,не могат да да обърнат мнението ми за Румен Радев.И ,всичко е вярно-България е Православна Страна.Вън Юдаизма, Исляма, сектите Лама, адвентисти, петдесятници.Да отива в СОЩ/овчарски щати/ в Британия, във Фашистка ,Бандеровска Окраина ,при наркомана Зелената еуглена.Ние Българите сме за Путин и за Русия!!!

    Коментиран от #29

    09:34 20.02.2026

  • 27 секретарка

    2 0 Отговор
    жи пий мазно кайве

    11:08 20.02.2026

  • 28 лама каушеф

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "филип":

    ти е отварял чакрите

    11:25 20.02.2026

  • 29 ти си

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "калина /алена":

    да перисталтиката на укрофауната

    11:26 20.02.2026

  • 30 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "венсеремос":

    Не ни разказвай какво си сънувал. Не ни интересува.

    12:17 20.02.2026

  • 31 Христо

    0 0 Отговор
    Да кога ще толерирате тази мръсна религия?Срам и позор сте за България,и всички умрели за Свобода и..

    17:30 20.02.2026

