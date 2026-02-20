Президентът Йотова ще бъде домакин на традиционен ифтар по случай Рамазан

Държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на традиционната вечеря ифтар по повод началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан, предаде dariknews.bg.
На тържественото събитие са поканени представители както на мюсюлманската общност, така и на останалите традиционни религиозни общности в България. Очаква се в ифтара да участват и представители на държавни институции, дипломатическия корпус, както и изявени личности от сферите на духовността, културата, образованието и науката.
Традиционната вечеря ифтар е израз на уважение към религиозните традиции и на стремеж към диалог, разбирателство и толерантност между различните общности в страната. Събитието утвърждава ценностите на взаимното уважение и мирното съжителство, които са основа на българското общество.
1 Йота антибългарска
06:41 20.02.2026
2 Последния Софиянец
06:44 20.02.2026
4 Архимандрисандрит Бибиян
07:14 20.02.2026
5 Мдаа!
07:31 20.02.2026
7 Трол
07:51 20.02.2026
8 Курдо Коленков
Коментиран от #14
07:59 20.02.2026
9 ФАКТ
08:14 20.02.2026
10 Левски
Коментиран от #13
08:18 20.02.2026
11 Ахааа
Коментиран от #15, #16
08:18 20.02.2026
12 КОЛЬО ПАРЪМА
08:20 20.02.2026
13 предателство
До коментар #10 от "Левски":от най-високо
08:22 20.02.2026
14 Тя тя
До коментар #8 от "Курдо Коленков":Око за кр дава!
08:23 20.02.2026
15 Ихаа
До коментар #11 от "Ахааа":Да знаеш защо в Гърция нямат и никога не са имали подобно?
А защо мюсюлманската общност не бе на поклонениети на смъртта на Левски, или поне да се бяха извинили?
Не е ли лицемерно вчера да отдадеш почит от обесването на най-големия българин, а днес да домакинстваш на наследниците на убийците му?
08:27 20.02.2026
18 булята
08:46 20.02.2026
20 венсеремос
Коментиран от #30
09:03 20.02.2026
22 филип
Коментиран от #28
09:27 20.02.2026
23 калина /алена
Коментиран от #29
09:34 20.02.2026
27 секретарка
11:08 20.02.2026
28 лама каушеф
До коментар #22 от "филип":ти е отварял чакрите
11:25 20.02.2026
29 ти си
До коментар #23 от "калина /алена":да перисталтиката на укрофауната
11:26 20.02.2026
30 Ха ха ха
До коментар #20 от "венсеремос":Не ни разказвай какво си сънувал. Не ни интересува.
12:17 20.02.2026
31 Христо
17:30 20.02.2026