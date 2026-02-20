Президентът Йотова ще бъде домакин на традиционен ифтар по случай Рамазан

Държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на традиционната вечеря ифтар по повод началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан, предаде dariknews.bg.

На тържественото събитие са поканени представители както на мюсюлманската общност, така и на останалите традиционни религиозни общности в България. Очаква се в ифтара да участват и представители на държавни институции, дипломатическия корпус, както и изявени личности от сферите на духовността, културата, образованието и науката.

Традиционната вечеря ифтар е израз на уважение към религиозните традиции и на стремеж към диалог, разбирателство и толерантност между различните общности в страната. Събитието утвърждава ценностите на взаимното уважение и мирното съжителство, които са основа на българското общество.