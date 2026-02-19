Новини
Най-добрите автомобили за годината според Consumer Reports

19 Февруари, 2026

  • consumer reports-
  • нови автомобили-
  • надеждност

Японската инженерна мисъл буквално доминира в класацията

Най-добрите автомобили за годината според Consumer Reports - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американският потребителски ресурс Consumer Reports публикува своята класация на най-добрите автомобили за 2026 година. В един пазар, залят от обещания, експертите подлагат на истински тест над 260 модела, за да отсеят зърното от плявата. Резултатът? Японската инженерна мисъл буквално доминира сцената, докато електрификацията вече не е екзотика, а задължителен елемент от печелившата рецепта.

За да стигнат до върха, тазгодишните отличници трябваше да преминат през ситото на мащабни тестдрайвове, строги краш тестове и – най-важното – през безпристрастната присъда на реалните собственици относно надеждността. Оказа се, че формулата на успеха тази година е „Made in Japan“, тъй като марките от Страната на изгряващото слънце окупират цели 6 от 10-те възможни категории. Впечатляващо е, че всеки един от победителите предлага на купувачите електрифицирана версия – ясен сигнал, че времето на класическите ДВГ без хибридна подкрепа бавно изтича.

В сегмента на „градските бегачи“ и семейните класики, Honda Civic и вечната Toyota Camry не оставиха шансове на конкуренцията, доказвайки че традициите са живи. Любителите на приключенията и високата позиция на седене също имат своите фаворити – Subaru буквално обра точките при кросоувърите със своите модели Crosstrek и Forester. За по-големите семейства, които не правят компромис с пространството, огромната Toyota Grand Highlander се оказа безапелационният лидер в средния размер.

Луксозният сегмент тази година говори на два езика – японски и немски. Докато Lexus NX доминира при компактните премиум кросоувъри, баварската мощ на BMW X5 защити честта на Европа в средния клас. Не липсват и американски мускули, но те са концентрирани там, където Щатите са най-силни – при пикапите. Ford Maverick и легендарният Ford F-150 остават недостижими работни коне, а короната при чистите електромобили съвсем логично бе поставена на главата на Tesla Model Y.

Най-добрите автомобили на годината според Consumer Reports:

компактни автомобили - Honda Civic;
автомобили от среден клас - Toyota Camry;
субкомпактни кросоувъри - Subaru Crosstrek;
компактни кросоувъри - Subaru Forester;
кросоувъри от среден размер - Toyota Grand Highlander;
премиум компактни кросоувъри - Lexus NX;
премиум кросоувъри от среден клас - BMW X5;
компактни пикапи - Ford Maverick;
пикапи в пълен размер - Ford F-150;
електрически автомобили - Tesla Model Y.


