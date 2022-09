Пореден случай на спящ „шофьор“ зад волана на Tesla с включен автопилот (ВИДЕО)

За пореден път шофьори на пътя сигнализираха за човек зад волана на Tesla, който подремва по време на пътуване. Този път кадрите са заснети на магистрала в Канада, а колата Tesla Model 3. Подобни кадри не са новост, но в последно време такива случаи не бяха документирани, а от Tesla заявиха, че са затегнали мерките във връзка със своя автопилот.

Видеото е дълго едва няколко секунди и показва как снимащата кола изпреварва бяла Tesla Model 3 на магистралата, докато водачът ѝ е бутнал седалката си назад и изглежда, че спи. В коментарите бързо се появи информация за това, че видеото е нагласено и това няма как да се случи с новите системи, които следят шофьорите.

#WATCH: A man was seen sleeping behind the wheel of his Tesla on the QEW this morning pic.twitter.com/MHZyRneZqc