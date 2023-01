Воланът на чисто нова Tesla се откачи по време на шофиране (ВИДЕО)

Новините за лош качествен контрол на Tesla съвсем не са новост и докато в миналото това засягаше главно големи фуги, материали с не толкова високо качество и други подобни визуални елементи, то напоследък нещата стават доста по-сериозни. В Twitter се появи видео от собственик на чисто нов Model Y, който се оплака от това, че воланът му е паднал по време на движение.

Колата е на една седмица, а потребителят с псевдонима preneh24 споделя кадрите от инцидента на които се вижда как воланът се е откачил от кормилната колона. За радост, мъжът е успял да спре безопасно и да отбие колата в аварийната лента, където е изчакал пътна помощ, която го прибрала.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv