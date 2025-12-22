Антон Златанов: Имиджът на "Гранична полиция" е над средното ниво

Днес „Гранична полиция“ отбелязва 138 години от създаването си. В ефира на „Денят започва“ по БНТ главен комисар Антон Златанов, директор на службата, коментира празника, постигнатите успехи и текущите предизвикателства пред структурата.
„Днес е празника на „Гранична полиция“ – създадена преди 138 години като погранична стража. Някои от първите граничари са били опълченци, хайдути... В днешно време „Гранична полиция“ е уважавана от всички европейски партньори структура и, в този контекст, искам да пожелая на всички колеги да са живи и здрави и да имат успешна година.“
Коментирайки мотивацията на служителите, той добави, че на терен постоянно я вижда.
По отношение на общественото доверие и заплатите Златанов заяви:
„В нито една държава „Граничната полиция“ не е кой знае колко долюбвана от гражданите, това е нормално, но трябва да има голямо доверие. Вдигането на заплатите през миналата година беше резонно – бяха стигнали обидно ниски нива.“
Относно политизирането на системата, директорът беше категоричен, че е твърдо против системата да бъде политизирана и да се използва за политически цели.
„Твърдо против съм политизирането на системата на МВР, твърдо против съм това дали една партия да управлява МВР. Ние трябва да бъдем оставени да работим на спокойствие без политически елемент.“
Той, че в „Гранична полиция“ има сериозна модернизация и подобрения в техническата база на службата:
„През последните години се говореше за пространство от 100 км без видеонаблюдение, сега този проблем е решен и вече 50 км имат видеонаблюдение. От техническо естество нямаме проблеми, решаваме ги с еврофондове и малко държавен бюджет.“
Що се отнася до кадровия потенциал, Златанов посочи, че има висок интерес към службата.
„Кадровият потенциал – има огромно желание на хора да служат в „Гранична полиция“ . Два последователни конкурса – 2600 кандидати за 400 места.“
Говорейки за членството на България в Шенген, той обясни как това е променило охраната на границите:
„Как много работехме да подготвим влизането в Шенген, на колко проверки бяхме подложени, никой не вярваше, че ще влезем, но ние имахме ясна цел и я постигнахме, което донесе огромно удовлетворение. Външните граници с Турция, Сърбия, Северна Македония – там не се промени нищо, но постепенно на гръцката и румънската граница, шест месеца по-късно, изцяло премахнахме граничния контрол, но запазихме нашия капацитет в 30-километровата зона, където извършваме много стриктен полицейски контрол.“
„Имиджът на „Гранична полиция“ е доста над средното ниво“, каза още Златанов.
„Граничната полиция“ продължава активно да противодейства на опитите за нелегално преминаване на българската граница. Главен комисар Антон Златанов посочи, че целта на служителите е мигрантите да останат извън територията на страната, като същевременно се гарантира безопасността на населението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да де
11:27 22.12.2025
2 Хмм
11:29 22.12.2025
3 Уф ..Оставка
11:29 22.12.2025
4 За Гранични Войски, за мишките, хората и
Забърка се Президентът Радев в
българската политика, не може да носи отговорност, все другите са му виновни, едните шарлатани, другите измамници а Радев вода ненапита ноо все друг му върши работа да се задържи на гребена на вълната.
Днес е празник на Гранични Войски, сега Гранична Полиция, вместо да отбележи Празникът на Гранични и да каже че Гранично Разузнаване е първото Разузнаване формиране в Българската Държава, веднага след освобождението на България 1878 г.
Да, вместо това той тия са измамници, ами може и да са ама и ти не си свят, гн. Р. Радев.
Язък ти за президентството.
Коментиран от #10
11:31 22.12.2025
5 Страх ме е да похваля
11:33 22.12.2025
6 Пич
11:36 22.12.2025
7 Сатана Z
11:36 22.12.2025
8 Хипотетично
Да не се превръщат в шоумени с рейтинг сред публика (наша и чуждестранна)
11:36 22.12.2025
9 Боруна Лом
11:38 22.12.2025
10 Хмм
До коментар #4 от "За Гранични Войски, за мишките, хората и":преди Борисов границата се пазеше от Гранични войски, самата Ал Джазира предупреждаваше имигрантите да търсят други маршрути, защото през България е невъзможно, ако някой минеше - затворен лагер с бодлива тел и кучета, но борисов смени Гранични войски с любимата си полиция (много му се иска да е полицай, а е пожарникар) и започнаха да минават като на парад, направиха бежански лагери, дотогава нямаше
11:39 22.12.2025
11 пълен клоун
11:43 22.12.2025
12 ццц
11:45 22.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 На тоя като му гледам медалите
11:54 22.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гощо
11:58 22.12.2025
17 За мод. само добро
11:59 22.12.2025
18 Пък
12:04 22.12.2025
19 Сатана Z
Коментиран от #20
12:11 22.12.2025
20 Пич
До коментар #19 от "Сатана Z":така е, до като не се натират блатните подлоги няма да има България
12:11 22.12.2025
21 българин
12:12 22.12.2025
22 Награда за
12:14 22.12.2025
23 Последния Софиянец
12:17 22.12.2025
24 123456
12:18 22.12.2025
25 Зайо Байо
12:18 22.12.2025