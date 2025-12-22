Новини
България »
Антон Златанов: Имиджът на "Гранична полиция" е над средното ниво

Антон Златанов: Имиджът на "Гранична полиция" е над средното ниво

22 Декември, 2025 11:23 557 25

  • антон златанов-
  • гранична полиция

Твърдо против съм политизирането на системата на МВР, каза той

Антон Златанов: Имиджът на "Гранична полиция" е над средното ниво - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес „Гранична полиция“ отбелязва 138 години от създаването си. В ефира на „Денят започва“ по БНТ главен комисар Антон Златанов, директор на службата, коментира празника, постигнатите успехи и текущите предизвикателства пред структурата.

„Днес е празника на „Гранична полиция“ – създадена преди 138 години като погранична стража. Някои от първите граничари са били опълченци, хайдути... В днешно време „Гранична полиция“ е уважавана от всички европейски партньори структура и, в този контекст, искам да пожелая на всички колеги да са живи и здрави и да имат успешна година.“

Коментирайки мотивацията на служителите, той добави, че на терен постоянно я вижда.

По отношение на общественото доверие и заплатите Златанов заяви:

„В нито една държава „Граничната полиция“ не е кой знае колко долюбвана от гражданите, това е нормално, но трябва да има голямо доверие. Вдигането на заплатите през миналата година беше резонно – бяха стигнали обидно ниски нива.“

Относно политизирането на системата, директорът беше категоричен, че е твърдо против системата да бъде политизирана и да се използва за политически цели.

„Твърдо против съм политизирането на системата на МВР, твърдо против съм това дали една партия да управлява МВР. Ние трябва да бъдем оставени да работим на спокойствие без политически елемент.“

Той, че в „Гранична полиция“ има сериозна модернизация и подобрения в техническата база на службата:

„През последните години се говореше за пространство от 100 км без видеонаблюдение, сега този проблем е решен и вече 50 км имат видеонаблюдение. От техническо естество нямаме проблеми, решаваме ги с еврофондове и малко държавен бюджет.“

Що се отнася до кадровия потенциал, Златанов посочи, че има висок интерес към службата.

„Кадровият потенциал – има огромно желание на хора да служат в „Гранична полиция“ . Два последователни конкурса – 2600 кандидати за 400 места.“

Говорейки за членството на България в Шенген, той обясни как това е променило охраната на границите:

„Как много работехме да подготвим влизането в Шенген, на колко проверки бяхме подложени, никой не вярваше, че ще влезем, но ние имахме ясна цел и я постигнахме, което донесе огромно удовлетворение. Външните граници с Турция, Сърбия, Северна Македония – там не се промени нищо, но постепенно на гръцката и румънската граница, шест месеца по-късно, изцяло премахнахме граничния контрол, но запазихме нашия капацитет в 30-километровата зона, където извършваме много стриктен полицейски контрол.“

„Имиджът на „Гранична полиция“ е доста над средното ниво“, каза още Златанов.

„Граничната полиция“ продължава активно да противодейства на опитите за нелегално преминаване на българската граница. Главен комисар Антон Златанов посочи, че целта на служителите е мигрантите да останат извън територията на страната, като същевременно се гарантира безопасността на населението.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де

    9 0 Отговор
    Преминават само ,които плащат над средно ниво

    11:27 22.12.2025

  • 2 Хмм

    12 1 Отговор
    окичил се като коледна елха, но имиджът на гранична полиция е нулев, кой пуска имигрантите да щъкат из цялата страна, стрелят, убиват, газят полицаи

    11:29 22.12.2025

  • 3 Уф ..Оставка

    12 0 Отговор
    Имидж , Под Колоните. Накичен като новогодишна елха ама кух.

    11:29 22.12.2025

  • 4 За Гранични Войски, за мишките, хората и

    1 3 Отговор
    Президентът на България.
    Забърка се Президентът Радев в
    българската политика, не може да носи отговорност, все другите са му виновни, едните шарлатани, другите измамници а Радев вода ненапита ноо все друг му върши работа да се задържи на гребена на вълната.
    Днес е празник на Гранични Войски, сега Гранична Полиция, вместо да отбележи Празникът на Гранични и да каже че Гранично Разузнаване е първото Разузнаване формиране в Българската Държава, веднага след освобождението на България 1878 г.
    Да, вместо това той тия са измамници, ами може и да са ама и ти не си свят, гн. Р. Радев.
    Язък ти за президентството.

    Коментиран от #10

    11:31 22.12.2025

  • 5 Страх ме е да похваля

    2 4 Отговор
    Е нещо нормално трябва да има в държавата. Всико зависи от ръководството.Здрави да сте

    11:33 22.12.2025

  • 6 Пич

    10 0 Отговор
    Нормално !!! Не знае къде се намира !!! Коя държавна институция има имидж в тая държава , та и тези да имат ?! Ако беше умен , нямаше да го назначат ! Опущен идиот явно , но "наш" идиот!!!

    11:36 22.12.2025

  • 7 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Брей,тоя се е накичил като Коледна елха.Само мигащи лампички му липсват.

    11:36 22.12.2025

  • 8 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Имидж и рейтинг на гранична полиция не бива да е водещ за командването, а изпълнението на основната задача с разумни достатъчни усилия максимално да защитят границите на страната.
    Да не се превръщат в шоумени с рейтинг сред публика (наша и чуждестранна)

    11:36 22.12.2025

  • 9 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ТОЗИ С ТЕЗИ РОМБОВЕ, КОЛКО АКАДЕМИИ Е ЗАВЪРШИЛ? А ЗВЕЗДИТЕ ГИ НЯМАТ ЗА НИЩО!

    11:38 22.12.2025

  • 10 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "За Гранични Войски, за мишките, хората и":

    преди Борисов границата се пазеше от Гранични войски, самата Ал Джазира предупреждаваше имигрантите да търсят други маршрути, защото през България е невъзможно, ако някой минеше - затворен лагер с бодлива тел и кучета, но борисов смени Гранични войски с любимата си полиция (много му се иска да е полицай, а е пожарникар) и започнаха да минават като на парад, направиха бежански лагери, дотогава нямаше

    11:39 22.12.2025

  • 11 пълен клоун

    5 0 Отговор
    Турците цял танкер докараха до брега без никой да разбере. Толкова за кадърността на гранична полиция.

    11:43 22.12.2025

  • 12 ццц

    5 0 Отговор
    Тоя се накичил все едно е участвал в двете световни войни, плюс балканската и междусъюзническата. Как може да са толкова нелепи, не знам.

    11:45 22.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 На тоя като му гледам медалите

    1 0 Отговор
    май се е бил при Сталинград.

    11:54 22.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гощо

    1 0 Отговор
    Ха,ха,ха.....

    11:58 22.12.2025

  • 17 За мод. само добро

    0 0 Отговор
    или нищо.

    11:59 22.12.2025

  • 18 Пък

    1 0 Отговор
    как му прилича окичената униформа , не ти е работа ! В Царска България на такъв и конете нямаше да му поверят да разхожда , дали му българската граница ?!

    12:04 22.12.2025

  • 19 Сатана Z

    2 0 Отговор
    всички служби в задунайска са по галоша на бункера

    Коментиран от #20

    12:11 22.12.2025

  • 20 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    така е, до като не се натират блатните подлоги няма да има България

    12:11 22.12.2025

  • 21 българин

    2 0 Отговор
    Този, по съветски тертип, се е накичил като коледна елха и прави сравнение за нещо, което шапкарите нямат, няма как да сравняваш част от нула, така стои въпросът с имиджа на търтеите с пагони.

    12:12 22.12.2025

  • 22 Награда за

    0 0 Отговор
    При служебните правителствата на президента един мигрант не премина.

    12:14 22.12.2025

  • 23 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    жалка съвеццка карикатура

    12:17 22.12.2025

  • 24 123456

    0 0 Отговор
    Какво се е окичил тоя , да си налепи и малко станиол от шоколад - ще е баш за детската градина ! Полицай клоун !

    12:18 22.12.2025

  • 25 Зайо Байо

    0 0 Отговор
    Колко е СРЕДНОТО ниво , за да си НАД него ?

    12:18 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове