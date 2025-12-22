Шумът в ушите може да е предвестник на тумор в мозъка

59-годишният Дарън Харис от Пейнтън, Англия, страдал от шум в ушите в продължение на две години, преди да му бъде открит тумор, пише Daily Mail. Диагнозата му е поставена през 2015 г. Той и съпругата му наскоро посетили събитие за набиране на средства за изследвания на мозъка и споделили подробности за преживяното.

След тест на слуха, лекарят изпратил Харис за допълнителни изследвания. Оказало се, че има неоперабилен тенториален менингиом. Туморът е доброкачествен и бавнорастящ, но въпреки това е повлиял на състоянието му.

Такива тумори не само причиняват шум в ушите, но могат да причинят и проблеми с преглъщането, нарушено зрение, слух и обоняние, както и главоболие. Възможни са и смъртни случаи, ако тенториалните менингиоми нараснат достатъчно, за да притиснат мозъка и нервите.

На Харис е предложена радиохирургия с гама нож. "За щастие, имах частна здравна застраховка, но много семейства не могат да си го позволят“, каза той.

В редки случаи лечението може да причини гърчове, изтръпване, проблеми със зрението или слуха и умора. Въпреки ефективността на процедурата, Харис все още не планира да спре лечението. Той все още има симптоми на епилепсия. Освен това, стресът от гърчовете е причинил на Харис неравномерен сърдечен ритъм.