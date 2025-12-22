Новини
Шумът в ушите може да е предвестник на тумор в мозъка

22 Декември, 2025 11:20 806 3

  • шум в ушите-
  • тумор-
  • мозък-
  • дарън харис

Такива тумори не само причиняват шум в ушите, но могат да причинят и проблеми с преглъщането, нарушено зрение, слух и обоняние, както и главоболие

Шумът в ушите може да е предвестник на тумор в мозъка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

59-годишният Дарън Харис от Пейнтън, Англия, страдал от шум в ушите в продължение на две години, преди да му бъде открит тумор, пише Daily Mail. Диагнозата му е поставена през 2015 г. Той и съпругата му наскоро посетили събитие за набиране на средства за изследвания на мозъка и споделили подробности за преживяното.

След тест на слуха, лекарят изпратил Харис за допълнителни изследвания. Оказало се, че има неоперабилен тенториален менингиом. Туморът е доброкачествен и бавнорастящ, но въпреки това е повлиял на състоянието му.

Такива тумори не само причиняват шум в ушите, но могат да причинят и проблеми с преглъщането, нарушено зрение, слух и обоняние, както и главоболие. Възможни са и смъртни случаи, ако тенториалните менингиоми нараснат достатъчно, за да притиснат мозъка и нервите.

На Харис е предложена радиохирургия с гама нож. "За щастие, имах частна здравна застраховка, но много семейства не могат да си го позволят“, каза той.

В редки случаи лечението може да причини гърчове, изтръпване, проблеми със зрението или слуха и умора. Въпреки ефективността на процедурата, Харис все още не планира да спре лечението. Той все още има симптоми на епилепсия. Освен това, стресът от гърчовете е причинил на Харис неравномерен сърдечен ритъм.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джак Спароу

    1 2 Отговор
    Шумът в ушите може да е вследствие на неочаквана анална интервенция

    Коментиран от #2

    11:31 22.12.2025

  • 2 Има ни пак

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джак Спароу":

    Ми тогава повече от 40 процента от мъжете и жените трябва непрекъснато да са с този шум.

    11:42 22.12.2025

  • 3 Това са глупости на търкалета но

    0 0 Отговор
    шумът в ушите може да е предвестник на инсулт. Не се стряскайте, с шум или без шум всички умират.

    🇧🇬Светли Празници и Честити Коледни Празници Българи.🇧🇬

    12:03 22.12.2025