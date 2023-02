Tesla не вижда проблем в падналия волан на Model Y

В последния ден на януари ви съобщихме за инцидент с Tesla Model Y, който за радост завърши без пострадали. Няколко дни след закупуването на чисто новия си електромобил, собственикът на въпросния Model Y публикува снимки на които се вижда как воланът му се е откачил от кормилната колона при пътуване на магистрала. Случаят доби огромна популярност, след като от Tesla дори поискаха над 100 долара, за да поправят проблема.

Сега потребителят с никнейм @preneh24 публикува развитието на историята в Twitter и публикува писмо с което от Tesla заявяват, че ще изкупят колата обратно. Докато получи новият си автомобил, мъжът е получил заместващ Model Y с който да се придвижва. Това не е най-интересното, а по-скоро очакваното развитие на нещата.

@elonmusk



As 83% voted for a new car, my car was bought back by @Tesla and received a loaner Tesla Y till I get a new car.



I am grateful to all of you for continued support and extending it to media coverage, and the Springfield/Princeton Tesla Devean(GM)’s team. pic.twitter.com/91ezcoOCkp