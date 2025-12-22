Съдът гледа делото за двойката, обвинена в малтретиране и убийства на животни в Перник

Днес съдът ще даде ход на делото срещу Красимир Георгиев и Габриела Сашова. Двамата бяха обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник.
Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари. След като случаят стана публичен в десетки градове в страната избухнаха протести, а законодателството беше променено.
От началото на разследването двамата обвинени са в ареста.
1 ООрана държава
07:52 22.12.2025
2 Пич
08:01 22.12.2025
3 Сила
08:07 22.12.2025
4 Юуп
08:08 22.12.2025
5 Кога Ли ?
Министерския Съвет !
И Народното Събрание !
!
Ще Бъдат Обвинени !
За Налагането на Закони и Разпоредби !
Отнемащи Основните човешки права !
На хората 1
С най-тежки увреждания!
Регламентирани !
От !
Българското Законодателство !
Подлагайки тези хора !
На Терор !
08:09 22.12.2025
8 Няккои от потърпевшите
09:01 22.12.2025