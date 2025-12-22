Новини
Съдът гледа делото за двойката, обвинена в малтретиране и убийства на животни в Перник

22 Декември, 2025 07:48 560 8

  • перник-
  • малтретиране на животни-
  • измъчване на животни

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари

Съдът гледа делото за двойката, обвинена в малтретиране и убийства на животни в Перник - 1
Случаят предизвика протести в страната Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес съдът ще даде ход на делото срещу Красимир Георгиев и Габриела Сашова. Двамата бяха обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник.

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари. След като случаят стана публичен в десетки градове в страната избухнаха протести, а законодателството беше променено.

От началото на разследването двамата обвинени са в ареста.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    7 1 Отговор
    До животен

    07:52 22.12.2025

  • 2 Пич

    5 1 Отговор
    Както съм ви казвал - Ядеш , пиеш , но накрая винаги идва кръчмаря със сметката !!!

    08:01 22.12.2025

  • 3 Сила

    5 0 Отговор
    Ефективни присъди и конфискация !!! "Ново начало "за всички садисти !!!

    08:07 22.12.2025

  • 4 Юуп

    8 0 Отговор
    А педофилите в училище кога?

    08:08 22.12.2025

  • 5 Кога Ли ?

    4 0 Отговор
    Кога Ли ?

    Министерския Съвет !

    И Народното Събрание !
    !
    Ще Бъдат Обвинени !

    За Налагането на Закони и Разпоредби !

    Отнемащи Основните човешки права !

    На хората 1

    С най-тежки увреждания!

    Регламентирани !

    От !

    Българското Законодателство !

    Подлагайки тези хора !

    На Терор !

    08:09 22.12.2025

  • 8 Няккои от потърпевшите

    3 0 Отговор
    са роднини на Мара Кухата-))

    09:01 22.12.2025