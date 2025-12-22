Съдът гледа делото за двойката, обвинена в малтретиране и убийства на животни в Перник

Днес съдът ще даде ход на делото срещу Красимир Георгиев и Габриела Сашова. Двамата бяха обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник.

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари. След като случаят стана публичен в десетки градове в страната избухнаха протести, а законодателството беше променено.

От началото на разследването двамата обвинени са в ареста.