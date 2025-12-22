„Служители-бумеранги“: Google масово връща на работа уволнени и напуснали програмисти

Около 20% от софтуерните инженери в сферата на изкуствения интелект, наети от Google през тази година са т.нар. служители-бумеранги, или бивши служители, които са напуснали компанията по-рано, съобщава CNBC, цитирани от kaldata.com. Компанията разполага с голям резерв от бивши служители, особено след най-големите съкращения в историята ѝ през 2023 година, когато компанията-майка Alphabet съкрати около 6% от персонала си или 12 000 работни места.

Говорител на Google потвърди данните, с които разполага CNBC, като отбеляза, че броят на изследователите в областта на AI, които преминават от големите конкуренти се е увеличил спрямо предходната година:

„Окуражени сме от нашия напредък, изчислителна мощ и талант – инженерите искат да работят тук, за да продължат да създават новаторски продукти.“

Джон Кейси, ръководител на отдела за възнаграждения в Google наскоро обяви преназначаването на среща със служителите. Той заяви, че софтуерните инженери, специализирани в областта на изкуствения интелект са привлечени от значителните финансови ресурси на Google и мощната изчислителна инфраструктура, необходима за изпълнението на сложни задачи, свързани с изкуствения интелект.

По-специално, специалистът по АИ Ноам Шазер се завърна в Google в края на миналата година, след като напусна компанията заедно с Даниел Де Фрейтас през 2021 година, за да основе стартъпа Character.AI. Между другото, Фрейтас сега работи заедно с него и в DeepMind.

В процеса на намиране и привличане на таланти в областта на AI участват дори висши ръководители. Според източници на CNBC съоснователят на Google Сергей Брин, който се завърна от пенсионирането си през 2023 година от време на време лично се свързва с потенциални кандидати относно наемането им на работа в компанията. Съобщава се, че главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг също лично се е обръщал към евентуални кандидати от името на своята компания, предлагайки им работа.