Mercedes се отказва от 1.5-литровите турбо двигатели в C-класата, но ще ги замени ли с китайски?

Mercedes-Benz се готви да се откаже от 1.5-литровите бензинови двигатели с турбокомпресор в моделите на C-класа. Според информация, публикувана в отворена база данни, моделната линия на компактните седани ще получи актуализация, която включва замяна на двигателите от серията M254 с обем 1496 куб. см с четирицилиндрови агрегати с турбокомпресор и обем 1991 куб. см. В същото време техническите спецификации, като индекси и мощност, ще останат непроменени: базовият C 200 ще продължи да развива 170 конски сили.

Това решение изглежда двусмислено в контекста на действащото китайско данъчно законодателство, където двигателите до 1,5 литра отговарят на условията за данъчни облекчения. Преминаването към 2,0-литров двигател автоматично премества моделите в по-висок данъчен диапазон, което противоречи на логиката за оптимизиране на разходите за потребителите. В същото време не се очаква увеличение на мощността или подобрение на динамичните характеристики, следователно икономическите ползи за купувача остават под съмнение.

Тази стъпка обаче може да е част от преходна фаза, в която Mercedes-Benz се готви да представи нов 1.5-литров двигател, разработен в сътрудничество с китайската компания Geely. На настоящия етап този общ агрегат, произведен от Aurobay (съвместно предприятие между Geely и Volvo), се използва изключително в напречно разположение, например в новото поколение на Mercedes-Benz CLA. Инсталирането на такъв двигател на C-класата в оформление с надлъжно разположение на силовия агрегат ще изисква технически подобрения.

Междувременно, в Европа Mercedes-Benz продължава да предлага 1.5-литрови турбо двигатели за моделите C 180, C 200 и C 200 4Matic, което означава, че промените засега важат само за китайския пазар. Трябва също да се отбележи, че премиерата на настоящото поколение на C-класата в каросерията W206 се състоя преди четири години и следователно моделът постепенно се приближава до планираната актуализация във формата на рестайлинг. Вероятно именно в неговите рамки ще се осъществи постепенното въвеждане на промени в двигателната линия.

Заслужава да се отбележи отделно, че китайската моделна гама на Mercedes-Benz се отличава с наличието на уникални модификации, които нямат аналози на световния пазар. По-специално, за някои кросоувъри GLE се предлага редови шестцилиндров двигател с турбокомпресор и работен обем, намален от 2999 на 2498 см3, което позволява намаляване на нивото на данъчни облекчения. В Китай известно време се продаваше и версия на G-класата с четирицилиндров двигател - още един пример за адаптация към спецификата на местната данъчна среда.