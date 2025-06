Тръмп продава Tesla-та си само няколко месеца след нейната покупка

Това, което започна като неочакван политически съюз между президента Доналд Тръмп и технологичния магнат Илон Мъск, се разпадна драматично, като кулминацията беше публична война на думи и съобщението за продажба на Tesla Model S на Тръмп.

През март миналата година Тръмп публично възхваляваше Мъск като „истински велик американец“, а Tesla - като „един от най-великите производители на автомобили в света“, като дори обеща сам да си купи Tesla, за да се противопостави на предполагаемия бойкот. Тези приятелски настроения обаче бързо намаляха.

Враждата се разгоря, когато Мъск, известен с откровеното си присъствие в X (бившия Twitter), заклейми „Големия красив закон“ на Тръмп като „отвратителна гадост“. Ескалацията беше бърза, като Мъск заяви още, че митата на Тръмп ще предизвикат рецесия, и провокативно заяви, че бившият президент е „в досиетата на Епщайн“, намеквайки, че това е истинската причина за задържаното им публично оповестяване.

President Trump and Elon Musk hop in a Tesla!



I really love how this car looks! President Trump decided to buy this one … says he didn’t get a discount. 😉



I want a #Tesla pic.twitter.com/ZUTZCoHi2c