Нови подробности за най-бързата Tesla Model Y (ВИДЕО)

Очакванията около следващата наточена Tesla достигат връхната си точка, тъй като последните парченца от пъзела на новия Model Y Performance изглежда започват да се нареждат на мястото си. Веднага след като шпионски фотографи заснеха прототип, който тестваше лимита си на пистата Нюрбургринг Нордшляйфе, се появи още по-разкриваща снимка.

Тези интригуващи кадри, заснета според информациите от външните камери на друг минаващ Tesla, ни дава най-ясната представа досега за предстоящата обновена версия Performance. Подобно на наскоро обновения Model Y Juniper, който вече беше представен, тази наточена версия ще има същия преработен преден капак и броня представяйки единна визия за обновената гама.

Макар да запазва стандартната естетика на Model Y с черни елементи, моделът Performance разполага с дифузьор с леко агресивен дизайн. Въпреки че приносът им към аеродинамичното притискане може да е минимален, тези елементи са ключови визуални акценти, които го отличават веднага от другите версии. Допълнително подчертаващ неговия статут на топ модел, на задната врата е видим нов емблема, вероятно отразяваща отличителния емблема „Plaid“, която сега украсява Model 3 Performance.

🔥🔥 New Tesla Model Y Performance spotted uncovered in the Alps!



✅ Sporty rear bumper

✅ New 21” wheels

✅ Carbon fiber rear spoiler

✅ Performance badge



H/t @stenboo pic.twitter.com/Wo7kUm9ZXu

— Tesla Newswire (@TeslaNewswire) June 20, 2025

Освен тези аеродинамични усъвършенствания, спортният електромобил може да се похвали и с други забележими подобрения. Последната снимка предлага още един ясен поглед към ексклузивните 21-цолови джанти, предназначени за Model Y Performance, които запълват арките. Забележителен в задната част е и значително по-големият спойлер, който добавя важна доза агресивен, спортен чар към профила на кросоувъра.

Интересна визуална особеност се появява с очевидния оранжев оттенък на прототипа. Все пак този впечатляващ цвят може да е оптична илюзия. Известна характеристика на страничните камери на Tesla, особено тези, които използват самоуправляващия се компютър HW3, е да изобразяват червените автомобили с оранжев оттенък, което според информациите се дължи на липсата на инфрачервен филтър. По този начин, въпреки привлекателния си външен вид, този тестови автомобил вероятно е боядисан в съществуващия нюанс на червено на Tesla.

По отношение на суровата мощност, новият Model Y Performance е готов да приеме същата внушителна система с два мотора, която е в основата на най-новия Model 3 Performance. Очаква се тази задвижваща система да развива мощност от 510 к.с. и въртящ момент от 751 нютон метра. Тази огромна мощност би трябвало да позволи на електрическия кросоувър да ускори от 0 до 100 км/ч за малко повече от три секунди – достатъчно бързо, за да оправдае напълно етикета си за висока производителност и вероятно надхвърля ежедневните нужди на повечето собственици.