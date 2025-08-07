Новини
Разсекретиха новия Volkswagen T-Roc

7 Август, 2025 19:12 340 1

Неофициални снимки показват новото поколение на кросоувъра

Разсекретиха новия Volkswagen T-Roc - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изтекли снимки предлагат ранен и изчерпателен поглед върху новия Volkswagen T-Roc, разкривайки значително обновяване на дизайна на популярния компактен SUV. Споделени от испанския форум Cochespias.net, снимките показват автомобил, който не е официално представен, а по-скоро е предварителен поглед към модела преди очакваното му представяне на 27 август.

Разсекретиха новия Volkswagen T-Roc

Изтеклите снимки разкриват нов T-Roc, който запазва характерния си спортен, заострен силует, като същевременно възприема най-новия дизайн на Volkswagen. Външните детайли са много по-изразителни, като задните колони следват новата тенденция, а броните придобиват по-смел, по-изразен вид с черни акценти. В ход, който привежда T-Roc в съответствие с други нови модели на Volkswagen, осветлението включва съвременни LED ленти и осветено лого на марката.

Разсекретиха новия Volkswagen T-Roc

Интериорът, както се вижда от изтеклите снимки, също е напълно модернизиран. Интериора е с преработен приборен панел и по-голям, свободно стоящ екран на мултимедийната система. Забележително е, че воланът е оборудван с физически бутони, дизайнерски избор, който анонсира отклонението на Volkswagen от сензорните контроли, които бяха предмет на спорове за някои клиенти. Тази комбинация от опростено цифрово изживяване с тактилни, лесни за употреба контроли предполага фокус както върху естетиката, така и върху практичността.


