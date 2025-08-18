Новини
Авто »
Глобалните продажби на електрически превозни средства се увеличават, но у нас положението не е точно такова

18 Август, 2025 13:11 253 1

  • електромобили-
  • продажби-
  • европа-
  • българия

Европейският пазар бележи силен ръст от 30%

Глобалните продажби на електрически превозни средства се увеличават, но у нас положението не е точно такова - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Според британската аналитична компания Rho Motion, световният пазар на електрически превозни средства продължава да расте. През юли 2025 г. са продадени 1,6 милиона електрически коли, което е с 21% повече в сравнение със същия месец през 2024 година.

Европа

Европейският пазар бележи силен ръст от 30% от началото на годината, като се наблюдава стабилно увеличение както при изцяло електрическите автомобили (BEV), така и при плъгин хибридите (PHEV). Германия и Обединеното кралство са лидери с ръст от съответно 43% и 32%. Франция, въпреки месечния си ръст, отбелязва спад от 11% от началото на годината. За да стимулира търсенето, френското правителство планира да рестартира програма за лизинг на електрически превозни средства. В Италия се очаква продажбите да нараснат с около 40% през 2025 г. след одобрението на нови субсидии на стойност 600 милиона евро.

Северна Америка

Продажбите на електрически превозни средства в САЩ, Канада и Мексико са се увеличили само с 2% от началото на годината. Очакват се краткосрочни скокове в търсенето, преди да изтече данъчният кредит на 30 септември 2025 г. Автомобилните производители в региона изпитват затруднения и някои от тях залагат на увеличение на дела на превозни средства с двигатели с вътрешно горене, за да компенсират финансовите загуби.

Китай

Въпреки месечния спад, китайският пазар на електрически превозни средства е нараснал с 29% от началото на годината. Изцяло електрическите автомобили (BEV) продължават да бъдат по-популярни от плъгин хибридите (PHEV). Правителството в Китай продължава да подкрепя търсенето чрез програма за обмен на потребителски стоки.

България

За да получим по-ясна представа за ситуацията в България, можем да погледнем данните от 2024 г., които показват значителен ръст. През първата половина на 2024 г. са регистрирани 2769 нови електрифицирани автомобила, което е увеличение с 54% на годишна база. От тях, 1104 са били изцяло електрически, 768 - плъгин хибриди, а останалите са хибриди. Но като бройки това е много малко и ситуацията в България остава без сериозни промени по отношение на електрификацията на автомобилите. Въпреки че се наблюдава увеличение на броя регистрирани електрически автомобили, това се дължи и на внос на употребявани модели и е далеч от динамиката в други страни.

Липсата на адекватни държавни субсидии и ясна стратегия за развитие на електрическата мобилност спъва пазара и го оставя в изолация. Българският автомобилен пазар се отличава с ниско проникване на електрически превозни средства, което поставя страната на едно от последните места в Европейския съюз. Без значителни промени в държавната политика и инвестиции в инфраструктурата, България ще изостава все повече в прехода към зелена мобилност.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да де-ама

    1 0 Отговор
    Увеличава се само защото в Китай и Индия електричките са доста евтини-когато и там се наиграят на електрическите брички--тогава ще видим истинските продажби....

    13:19 18.08.2025