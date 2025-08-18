Глобалните продажби на електрически превозни средства се увеличават, но у нас положението не е точно такова

Според британската аналитична компания Rho Motion, световният пазар на електрически превозни средства продължава да расте. През юли 2025 г. са продадени 1,6 милиона електрически коли, което е с 21% повече в сравнение със същия месец през 2024 година.

Европа

Европейският пазар бележи силен ръст от 30% от началото на годината, като се наблюдава стабилно увеличение както при изцяло електрическите автомобили (BEV), така и при плъгин хибридите (PHEV). Германия и Обединеното кралство са лидери с ръст от съответно 43% и 32%. Франция, въпреки месечния си ръст, отбелязва спад от 11% от началото на годината. За да стимулира търсенето, френското правителство планира да рестартира програма за лизинг на електрически превозни средства. В Италия се очаква продажбите да нараснат с около 40% през 2025 г. след одобрението на нови субсидии на стойност 600 милиона евро.

Северна Америка

Продажбите на електрически превозни средства в САЩ, Канада и Мексико са се увеличили само с 2% от началото на годината. Очакват се краткосрочни скокове в търсенето, преди да изтече данъчният кредит на 30 септември 2025 г. Автомобилните производители в региона изпитват затруднения и някои от тях залагат на увеличение на дела на превозни средства с двигатели с вътрешно горене, за да компенсират финансовите загуби.

Китай

Въпреки месечния спад, китайският пазар на електрически превозни средства е нараснал с 29% от началото на годината. Изцяло електрическите автомобили (BEV) продължават да бъдат по-популярни от плъгин хибридите (PHEV). Правителството в Китай продължава да подкрепя търсенето чрез програма за обмен на потребителски стоки.

България

За да получим по-ясна представа за ситуацията в България, можем да погледнем данните от 2024 г., които показват значителен ръст. През първата половина на 2024 г. са регистрирани 2769 нови електрифицирани автомобила, което е увеличение с 54% на годишна база. От тях, 1104 са били изцяло електрически, 768 - плъгин хибриди, а останалите са хибриди. Но като бройки това е много малко и ситуацията в България остава без сериозни промени по отношение на електрификацията на автомобилите. Въпреки че се наблюдава увеличение на броя регистрирани електрически автомобили, това се дължи и на внос на употребявани модели и е далеч от динамиката в други страни.

Липсата на адекватни държавни субсидии и ясна стратегия за развитие на електрическата мобилност спъва пазара и го оставя в изолация. Българският автомобилен пазар се отличава с ниско проникване на електрически превозни средства, което поставя страната на едно от последните места в Европейския съюз. Без значителни промени в държавната политика и инвестиции в инфраструктурата, България ще изостава все повече в прехода към зелена мобилност.