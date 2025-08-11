Новини
Новото Audi Q7 бе засечено в Австрия

11 Август, 2025 15:25 551 2

Снимкa на прототип разкриват цялостната нова форма

Новото Audi Q7 бе засечено в Австрия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След десетилетие на пазара и две значителни промени във външния вид, настоящото поколение на Audi Q7 най-накрая ще бъде заменено с изцяло нов модел, който се очаква да дебютира до края на тази година. Това дългоочаквано преработване ще издигне SUV-то на ново ниво, което ще му позволи да се конкурира на равни начала с конкуренти като BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Неотдавнашни шпионски снимки, заснети по време на тестове в Австрия, показват силно прикрит прототип на новото Q7. Макар детайлите да са неясни, общата форма изглежда значително по-квадратна от преди. Този дизайнерски избор вероятно е стратегически, за да се максимизира вътрешното пространство и да се отличи още повече новото Q7 от по-елегантния си събрат в купе стил, Q8.

Публикация, споделена от Stéphan Barral (@stephanbarral)

Новото Q7 се очаква да бъде построен на новата платформа PPC и вероятно ще споделя гамата си от двигатели с Audi A6. Това ще включва гама от електрифицирани задвижващи системи, както с бензинови, така и с дизелови опции. Новите варианти на plug-in хибриди са особено забележителни, като се носят слухове, че ще разполагат с батерия с капацитет от приблизително 25 kWh, която може да осигури пробег само на електричество от почти 100 km.


  • 1 Хах

    2 1 Отговор
    Засичат цигани каращи раздрънкани Q7, като от Под прикритие правещи се на тежкари.

    15:26 11.08.2025

  • 2 Много

    1 0 Отговор
    е грозен, нали?🤭🤭🤭

    16:02 11.08.2025