Новото Audi Q7 бе засечено в Австрия

След десетилетие на пазара и две значителни промени във външния вид, настоящото поколение на Audi Q7 най-накрая ще бъде заменено с изцяло нов модел, който се очаква да дебютира до края на тази година. Това дългоочаквано преработване ще издигне SUV-то на ново ниво, което ще му позволи да се конкурира на равни начала с конкуренти като BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Неотдавнашни шпионски снимки, заснети по време на тестове в Австрия, показват силно прикрит прототип на новото Q7. Макар детайлите да са неясни, общата форма изглежда значително по-квадратна от преди. Този дизайнерски избор вероятно е стратегически, за да се максимизира вътрешното пространство и да се отличи още повече новото Q7 от по-елегантния си събрат в купе стил, Q8.

Новото Q7 се очаква да бъде построен на новата платформа PPC и вероятно ще споделя гамата си от двигатели с Audi A6. Това ще включва гама от електрифицирани задвижващи системи, както с бензинови, така и с дизелови опции. Новите варианти на plug-in хибриди са особено забележителни, като се носят слухове, че ще разполагат с батерия с капацитет от приблизително 25 kWh, която може да осигури пробег само на електричество от почти 100 km.