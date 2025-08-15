Ето го новото Audi Q7: Повече елегантност, но без много нови технологии

На хоризонта се задава третото поколение на премиум кросоувъра Audi Q7, чиито първи снимки от тестове в Германия вече се появиха в интернет. Моделът ще дебютира през 2026 година, като според наличната информация ще бъде по-голям, по-елегантен и по-икономичен. Въпреки че дизайнът изглежда по-изчистен, най-вероятно под капака Audi залага на вече изпитана рецепта, без да предлага революционни промени.

Дизайн, който се заиграва с миналото

Снимките показват, че новият Q7 ще има по-елегантни и плавни линии на каросерията, напомнящи на по-малкия си събрат, третото поколение на Audi Q5. Радиаторната решетка е уголемена, а впечатление правят двустепенните пикселни фарове и сложните задни светлини. Въпреки тези промени, основната визия на Q7 остава позната, като не предлага изненадващи или дръзки дизайнерски решения, които да го отличат от конкуренцията.

Повече екрани, но липсва интериорна революция

Въпреки че интериорът все още не е показан, се очаква той да бъде в унисон с други съвременни модели на марката, като включва три екрана на предния панел. Този подход, макар и модерен, вече е добре познат от други модели и не предлага нищо ново, което да оправдае очакванията за флагман на марката. Въпреки че размерите ще бъдат увеличени, въпросът е дали това ще доведе до реална промяна в усещането за лукс и пространство, или просто ще направи автомобила по-голям и по-тежък.

Залог на сигурното: Двигатели с познат вкус

Под капака на новия Audi Q7 не се очакват сериозни изненади. Топ версията SQ7 ще запази 4,0-литровия V8 двигател, а стандартните модификации ще продължат да се предлагат с 3,0-литрови V6 бензинови и дизелови двигатели. Макар да бъдат добавени "меки" хибридни агрегати и plug-in хибрид, основните моторизации остават същите. Това показва, че Audi залага на консервативен подход, като предпочита да усъвършенства съществуващи технологии, вместо да инвестира в доскоро прокламираните и от тях самите иновативни и по-екологични решения. Всички версии ще разполагат с 8-степенна автоматична скоростна кутия и задвижване на всички колела.