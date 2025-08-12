Новини
Авто »
Шефът на Mercedes: Забраната за продажба на нови автомобили с ДВГ ще доведе до колапс на европейския автомобилен пазар

Шефът на Mercedes: Забраната за продажба на нови автомобили с ДВГ ще доведе до колапс на европейския автомобилен пазар

12 Август, 2025 10:53 923 8

  • mercedes-benz-
  • ола калениус-
  • забрана за двг-
  • двг

Според него вместо да се определя твърда крайна дата за бензиновите и дизеловите двигатели, политиците трябва да се фокусират върху стимулирането на продажбите на електромобили

Шефът на Mercedes: Забраната за продажба на нови автомобили с ДВГ ще доведе до колапс на европейския автомобилен пазар - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Във време, когато бъдещето на автомобилната индустрия изглежда изцяло електрическо, главният изпълнителен директор на Mercedes, Ола Калениус, отправи сериозно предупреждение. В интервю за вестник Handelsblatt той алармира, че забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2035 година може да доведе до колапс на европейския автомобилен пазар.

Калениус, който е и президент на Европейската автомобилна асоциация (ACEA), призовава за "проверка на реалността". Според него вместо да се определя твърда крайна дата за бензиновите и дизеловите двигатели, политиците трябва да се фокусират върху стимулирането на продажбите на електромобили. Това може да се постигне чрез намаляване на цените на електричеството за зареждане и въвеждане на данъчни преференции. В противен случай Европа рискува да загуби икономическата мощ на автомобилната си индустрия.

Калениус изтъква, че ако забраната влезе в сила, много потребители вероятно ще избързат да купят автомобили с конвенционални двигатели точно преди 2035 година. Това, според него, няма да допринесе за климатичните цели.

Индустрията вече е изправена пред сериозни предизвикателства като спад на печалбите, високи мита и намалено потребителско търсене. Калениус описва ситуацията като "проливни дъждове, градушки, бури и сняг едновременно". В тази трудна обстановка, дори стратегията за луксозни автомобили на Mercedes, която е критикувана от служители и клиенти, е поставена под въпрос.

Въпреки трудностите, шефът на Mercedes е решен да действа. Той признава, че компанията е имала пропуски в предлагането на електрически автомобили в средния клас, но сега това се променя. С нови модели като електрическия GLC и електрическата C-класа, Mercedes преминава в "настъпление", за да запълни тази ниша и да отговори на нуждите на пазара.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аааах

    6 1 Отговор
    Искам да видя само електрички по улиците и магистрали, но аз да се возя на дизеларка!!!

    10:59 12.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 1 Отговор
    Че нали това е целта на урсулите

    10:59 12.08.2025

  • 3 Проверка на реалноста

    11 0 Отговор
    Кая Калас е готова да обърне реалноста на 360 градуса

    11:02 12.08.2025

  • 4 Иванчо

    4 6 Отговор
    Няма да доведе до колапс.
    Продадените до 2035г двг-та ще се движат безпроблемно поне 15г т.е. до 2050г.
    Стига сте пищяли, искате или не това е бъдещето, въпрос на време е....

    Коментиран от #6

    11:06 12.08.2025

  • 5 Даймлер

    5 0 Отговор
    Няма да се изненадам, ако един ден Мерцедес премести заводите си в Русия.

    Сериозно говоря, не просто бъзик да става. Машиностроенето в Германия умишлено се унищожава от правителството и Евросъюза. Въпросът е собствениците на капитала дали участват в тязи разруха, или ще вземат мерки за спасението й.

    11:09 12.08.2025

  • 6 Некой си

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иванчо":

    Иванчо, бъдещето принадлежи на икономически, технически и финансово устойчиви решения. Бъдещето не може да се налага свише, особено пък от хора, чиято кариера и професионална история са в областта на философията, литературата, акушерството и психологията.
    Любимият ви пример за автомобилите и конските впрягове - никой никога не е задължавал потребителите да ползват автомобили, вместо коне. Преходът е станал, когато автомобилите са станали по-устойчиви, финансово обосновани и по-удобни. Немало е усрула или кая да им забранят конете.
    Аман от сектанти!

    11:18 12.08.2025

  • 7 ЕСССР

    10 0 Отговор
    "Електрификация плюс евролибераcтка власт равно на еврокомунизъм"!
    Другарката Урсула фон дер Капyтен

    11:18 12.08.2025

  • 8 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    "Пазарът", т.е. ние - потребителите, искаме автомобили с нормален ДВГ.
    Ел..ките са еврочиновническо "искане", а НЕ на пазара.

    12:03 12.08.2025