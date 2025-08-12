Шефът на Mercedes: Забраната за продажба на нови автомобили с ДВГ ще доведе до колапс на европейския автомобилен пазар

Във време, когато бъдещето на автомобилната индустрия изглежда изцяло електрическо, главният изпълнителен директор на Mercedes, Ола Калениус, отправи сериозно предупреждение. В интервю за вестник Handelsblatt той алармира, че забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2035 година може да доведе до колапс на европейския автомобилен пазар.

Калениус, който е и президент на Европейската автомобилна асоциация (ACEA), призовава за "проверка на реалността". Според него вместо да се определя твърда крайна дата за бензиновите и дизеловите двигатели, политиците трябва да се фокусират върху стимулирането на продажбите на електромобили. Това може да се постигне чрез намаляване на цените на електричеството за зареждане и въвеждане на данъчни преференции. В противен случай Европа рискува да загуби икономическата мощ на автомобилната си индустрия.

Калениус изтъква, че ако забраната влезе в сила, много потребители вероятно ще избързат да купят автомобили с конвенционални двигатели точно преди 2035 година. Това, според него, няма да допринесе за климатичните цели.

Индустрията вече е изправена пред сериозни предизвикателства като спад на печалбите, високи мита и намалено потребителско търсене. Калениус описва ситуацията като "проливни дъждове, градушки, бури и сняг едновременно". В тази трудна обстановка, дори стратегията за луксозни автомобили на Mercedes, която е критикувана от служители и клиенти, е поставена под въпрос.

Въпреки трудностите, шефът на Mercedes е решен да действа. Той признава, че компанията е имала пропуски в предлагането на електрически автомобили в средния клас, но сега това се променя. С нови модели като електрическия GLC и електрическата C-класа, Mercedes преминава в "настъпление", за да запълни тази ниша и да отговори на нуждите на пазара.