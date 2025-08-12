Шефът на Mercedes: Забраната за продажба на нови автомобили с ДВГ ще доведе до колапс на европейския автомобилен пазар

Във време, когато бъдещето на автомобилната индустрия изглежда изцяло електрическо, главният изпълнителен директор на Mercedes, Ола Калениус, отправи сериозно предупреждение. В интервю за вестник Handelsblatt той алармира, че забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2035 година може да доведе до колапс на европейския автомобилен пазар.
Калениус, който е и президент на Европейската автомобилна асоциация (ACEA), призовава за "проверка на реалността". Според него вместо да се определя твърда крайна дата за бензиновите и дизеловите двигатели, политиците трябва да се фокусират върху стимулирането на продажбите на електромобили. Това може да се постигне чрез намаляване на цените на електричеството за зареждане и въвеждане на данъчни преференции. В противен случай Европа рискува да загуби икономическата мощ на автомобилната си индустрия.
Калениус изтъква, че ако забраната влезе в сила, много потребители вероятно ще избързат да купят автомобили с конвенционални двигатели точно преди 2035 година. Това, според него, няма да допринесе за климатичните цели.
Индустрията вече е изправена пред сериозни предизвикателства като спад на печалбите, високи мита и намалено потребителско търсене. Калениус описва ситуацията като "проливни дъждове, градушки, бури и сняг едновременно". В тази трудна обстановка, дори стратегията за луксозни автомобили на Mercedes, която е критикувана от служители и клиенти, е поставена под въпрос.
Въпреки трудностите, шефът на Mercedes е решен да действа. Той признава, че компанията е имала пропуски в предлагането на електрически автомобили в средния клас, но сега това се променя. С нови модели като електрическия GLC и електрическата C-класа, Mercedes преминава в "настъпление", за да запълни тази ниша и да отговори на нуждите на пазара.
1 Аааах
10:59 12.08.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:59 12.08.2025
3 Проверка на реалноста
11:02 12.08.2025
4 Иванчо
Продадените до 2035г двг-та ще се движат безпроблемно поне 15г т.е. до 2050г.
Стига сте пищяли, искате или не това е бъдещето, въпрос на време е....
Коментиран от #6
11:06 12.08.2025
5 Даймлер
Сериозно говоря, не просто бъзик да става. Машиностроенето в Германия умишлено се унищожава от правителството и Евросъюза. Въпросът е собствениците на капитала дали участват в тязи разруха, или ще вземат мерки за спасението й.
11:09 12.08.2025
6 Некой си
До коментар #4 от "Иванчо":Иванчо, бъдещето принадлежи на икономически, технически и финансово устойчиви решения. Бъдещето не може да се налага свише, особено пък от хора, чиято кариера и професионална история са в областта на философията, литературата, акушерството и психологията.
Любимият ви пример за автомобилите и конските впрягове - никой никога не е задължавал потребителите да ползват автомобили, вместо коне. Преходът е станал, когато автомобилите са станали по-устойчиви, финансово обосновани и по-удобни. Немало е усрула или кая да им забранят конете.
Аман от сектанти!
11:18 12.08.2025
7 ЕСССР
Другарката Урсула фон дер Капyтен
11:18 12.08.2025
8 Ти да видиш
Ел..ките са еврочиновническо "искане", а НЕ на пазара.
12:03 12.08.2025