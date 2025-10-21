Внезапен обрат: Европа няма да прави само електромобили. Връща колите с ДВГ!

След дълги месеци на напрегнати дискусии, Европейският съюз взе изненадващо решение за ускоряване на преразглеждането на планираното постепенно премахване на бензиновите и дизеловите автомобили до 2035 година. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен лично обяви този ключов ход, който може радикално да промени бъдещето на автомобилната индустрия на континента.

В писмо до лидерите на 27-те страни членки преди важната среща на върха, насрочена за 23 октомври, Фон дер Лайен не остави място за съмнения: „След последния стратегически диалог реших да ускоря прегледа на регламента за емисиите на автомобили и микробуси до края на годината.

“Това внезапно изтегляне напред на прегледа, който първоначално беше планиран за по-късна дата, е директен отговор на настойчивите искания на редица правителства и големи автомобилни производители. Основната концепция, която най-накрая изглежда е приета от Комисията, е технологичната неутралност - основният стълб на критиката срещу изцяло електрическата визия на ЕС.

Фон дер Лайен категорично подчерта: „При подготовката на прегледа оценяваме ролята на горивата с нулеви и ниски емисии в прехода към пътен транспорт с нулеви емисии след 2030 година, като например електронните горива (e-fuels) - за които вече имам ангажимент - и усъвършенстваните биогорива.

“Това отваря вратата за алтернативни, нисковъглеродни решения, които могат да продължат живота на двигателите с вътрешно горене след 2035 година. Времето е малко – остават по-малко от два месеца до края на 2025-а, а Комисията е изправена пред тежка задача да координира разнопосочните мнения на държавите членки.

От една страна стоят правителствата, настояващи за гъвкавост и неутралитет, а от друга - скандинавските страни, Испания и Португалия, които са по-малко склонни към преразглеждане на строгия план. Този дебат е интегрална част от по-широкия преглед на Европейския зелен пакт.

Паралелно с политическия дебат, реалността в индустрията вече се отклонява от първоначалните ултраелектрически планове. Много производители вече постепенно се отказват от амбицията да произвеждат само електромобили до края на десетилетието. Конкретните примери включват:

Porsche обяви появата на SUV модели с термични двигатели. Alfa Romeo забави представянето на новия Stelvio (първоначално планиран като изцяло електрически). Lancia потвърди наличието на двигатели с вътрешно горене за новата Gamma още при пускането ѝ на пазара.

Бъдещето: Неутралитет с електрически привкус

Общото усещане е, че Европа най-накрая ще отвори вратата за технологичния неутралитет, като същевременно запази предпочитанието си към електричеството. А целта е ясна: създаване на устойчива икономическа система за индустрията и потребителите, която да може да се конкурира с нарастващото влияние на китайските производители.

Доказателство за това е и проектът „европейски kei car“ – малки, икономични електромобили, които да се произвеждат в рамките на ЕС. Въпреки широката политическа подкрепа за тази идея, предстои да се изяснят бюрократичните основи за нейното осъществяване.