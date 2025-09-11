Новини
Нов рекорд за Mercedes EQS: 1205 км без презареждане

Нов рекорд за Mercedes EQS: 1205 км без презареждане

11 Септември, 2025 10:02

  • mercedes-benz-
  • eqs-
  • пробег-
  • рекорд-
  • твърдотелни батерии

Тестването на колата е в реални условия

Нов рекорд за Mercedes EQS: 1205 км без презареждане - 1
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz постигна забележителен успех в тестването на технологии за твърдотелни батерии. Сериен модел Mercedes-Benz EQS, оборудван с такъв тип батерия, измина 1205 км от Щутгарт, Германия, до Малмьо, Швеция, без нито едно спиране за зареждане. Това постижение доказва, че технологията е готова да работи в реални условия, а не само в лабораторна среда. Автомобилът дори подобри предишния рекорд на Vision EQXX по маршрута Щутгарт-Силвърстоун с три километра и пристигна в Малмьо с остатъчен пробег от 137 километра.

Това пътуване е част от обширна програма за валидиране на технологията за твърдотелни батерии на Mercedes-Benz. Освен дигитални симулации и тестове в специализирани съоръжения в Щутгарт-Унтертюркхайм и Зинделфинген, компанията подлага автомобила и батерията на изпитания в реални условия на обществени пътища. Целта е да се оцени общата производителност на автомобила в различни климатични зони и профили на маршрутите, както и да се ускори пътят към серийно производство. Маршрутът от Щутгарт до Малмьо, следващ магистралите A7 и E20, е изчислен с помощта на системата Electric Intelligence, която отчита топографията, трафика, температурата на околната среда и енергийните нужди.

Нов рекорд за Mercedes EQS: 1205 км без презареждане

Системата с твърдотелни батерии е разработена в тясно сътрудничество с Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), центърът за Формула 1 на Mercedes-Benz Group. Използваните литиево-метални клетки са предоставени от американския производител Factorial Energy и са базирани на тяхната FEST (Factorial Electrolyte System Technology).

Нов рекорд за Mercedes EQS: 1205 км без презареждане

За да се справят с промените в обема, типични за тази технология, твърдотелната батерия е оборудвана с пневматични задвижващи механизми. Тези механизми осигуряват необходимото контактно налягане върху клетките по време на зареждане и разреждане, което гарантира безупречната работа на батерията във времето. Полезното енергийно съдържание на батерията е увеличено с 25%, като същевременно теглото и размерът ѝ остават сравними със стандартната батерия на EQS. Подобрената ефективност е постигната и чрез пасивно охлаждане с въздушен поток.

Нов рекорд за Mercedes EQS: 1205 км без презареждане

Това рекордно постижение подчертава огромния потенциал на твърдотелните батерии за бъдещите електрически автомобили и утвърждава Mercedes-Benz като лидер в разработката на технологии за електромобилност.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    6 1 Отговор
    на хартия е добре, но за колко време, да видим с колко е карал а оттам и колко е реален теста.Какъв е капацитета на батерията? Да не се окаже че е карал с 90-100 по магистралата? Или като едно време някои хитрувха при подобни тестове (ДВГ) - карат във въздушния тунел зад кола (камион).

    10:14 11.09.2025

  • 2 Пилот на Ферари

    8 0 Отговор
    Защо ли не им вярвам на тия немци ? Само с мушенгии се занимават . Помним какви ги сътвориха с Дизелгейт !
    И там вредните емисии бяха много ниски .

    10:21 11.09.2025

  • 3 ЕйАй

    5 1 Отговор
    Парното с отделна дизелова печка лие, или рекордът е през пролетта, без нужда от климатик?

    10:26 11.09.2025

  • 4 жжжжжж

    4 0 Отговор
    за колко време се зарежда.....

    10:31 11.09.2025

  • 5 ДДДДД

    8 1 Отговор
    Не се съобщава за колко време е изминал тия километри. Много е вероятно да се е движил със скорост под 50км/час за да не оказва влияние въздушното съпротивление. Търговски алабализми...

    10:31 11.09.2025

  • 6 Ужас и безумие

    3 1 Отговор
    За да се справят с промените в обема, типични за тази технология, твърдотелната батерия е оборудвана с пневматични задвижващи механизми. Тези механизми осигуряват необходимото контактно налягане върху клетките по време на зареждане и разреждане, което гарантира безупречната работа на батерията във времето."


    Механика в батериите? Вярно се занимават с глупости. Електричеството не трябваше ли да опрости автомобилите и да премахне много от ненужната механика? Какъв е смисълът да правиш скъпи и леки батерии, ако ще трябва да добавиш хидравлична система за да работят, която освен първоначална цена и допълнително тегло, ще изисква и редовна поддръжка. А като ти се повреди хидравликата прецакваш и батерията. Как пък се намират начин да те привикат в сервиза за да ти вземат парите?

    10:37 11.09.2025

  • 7 хъхъ

    5 1 Отговор
    Като я оставиш зимата на минус 20 навън, пробега ще е наполовина.

    Коментиран от #11

    10:38 11.09.2025

  • 8 Само питам

    4 0 Отговор
    Тия твърди клетки , да не са дървени пелети и в багажника парен котел ?

    10:43 11.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хапопои

    2 1 Отговор
    Повече от 1000км са излишни, голяма и тежка батерия. В града ти стигат 100-150км на ден и през ноща зареждане вкъщи. Ако толкова караш аз след 500км съм схванат... на човек и му.се пикае, а има ли жена и деца мин спиране па 250км

    10:45 11.09.2025

  • 11 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "хъхъ":

    Брейййй, гоуеми специалисти тука уеееее. Вие колко електрически коли сте имали?

    10:46 11.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 RAM-зес

    2 1 Отговор
    Xiaomi отдавна го може това, на половината от цената на този немски варел!

    10:51 11.09.2025

  • 14 Досега 100 години дундуркаме

    2 0 Отговор
    Бензинови и дизелови печки с колела и седалки
    Сега ще дондуркаме батерии с колела и седалки

    11:18 11.09.2025