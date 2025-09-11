Нов рекорд за Mercedes EQS: 1205 км без презареждане

Mercedes-Benz постигна забележителен успех в тестването на технологии за твърдотелни батерии. Сериен модел Mercedes-Benz EQS, оборудван с такъв тип батерия, измина 1205 км от Щутгарт, Германия, до Малмьо, Швеция, без нито едно спиране за зареждане. Това постижение доказва, че технологията е готова да работи в реални условия, а не само в лабораторна среда. Автомобилът дори подобри предишния рекорд на Vision EQXX по маршрута Щутгарт-Силвърстоун с три километра и пристигна в Малмьо с остатъчен пробег от 137 километра.

Това пътуване е част от обширна програма за валидиране на технологията за твърдотелни батерии на Mercedes-Benz. Освен дигитални симулации и тестове в специализирани съоръжения в Щутгарт-Унтертюркхайм и Зинделфинген, компанията подлага автомобила и батерията на изпитания в реални условия на обществени пътища. Целта е да се оцени общата производителност на автомобила в различни климатични зони и профили на маршрутите, както и да се ускори пътят към серийно производство. Маршрутът от Щутгарт до Малмьо, следващ магистралите A7 и E20, е изчислен с помощта на системата Electric Intelligence, която отчита топографията, трафика, температурата на околната среда и енергийните нужди.

Системата с твърдотелни батерии е разработена в тясно сътрудничество с Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), центърът за Формула 1 на Mercedes-Benz Group. Използваните литиево-метални клетки са предоставени от американския производител Factorial Energy и са базирани на тяхната FEST (Factorial Electrolyte System Technology).

За да се справят с промените в обема, типични за тази технология, твърдотелната батерия е оборудвана с пневматични задвижващи механизми. Тези механизми осигуряват необходимото контактно налягане върху клетките по време на зареждане и разреждане, което гарантира безупречната работа на батерията във времето. Полезното енергийно съдържание на батерията е увеличено с 25%, като същевременно теглото и размерът ѝ остават сравними със стандартната батерия на EQS. Подобрената ефективност е постигната и чрез пасивно охлаждане с въздушен поток.

Това рекордно постижение подчертава огромния потенциал на твърдотелните батерии за бъдещите електрически автомобили и утвърждава Mercedes-Benz като лидер в разработката на технологии за електромобилност.