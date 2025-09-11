Нов рекорд за Mercedes EQS: 1205 км без презареждане

Mercedes-Benz постигна забележителен успех в тестването на технологии за твърдотелни батерии. Сериен модел Mercedes-Benz EQS, оборудван с такъв тип батерия, измина 1205 км от Щутгарт, Германия, до Малмьо, Швеция, без нито едно спиране за зареждане. Това постижение доказва, че технологията е готова да работи в реални условия, а не само в лабораторна среда. Автомобилът дори подобри предишния рекорд на Vision EQXX по маршрута Щутгарт-Силвърстоун с три километра и пристигна в Малмьо с остатъчен пробег от 137 километра.
Това пътуване е част от обширна програма за валидиране на технологията за твърдотелни батерии на Mercedes-Benz. Освен дигитални симулации и тестове в специализирани съоръжения в Щутгарт-Унтертюркхайм и Зинделфинген, компанията подлага автомобила и батерията на изпитания в реални условия на обществени пътища. Целта е да се оцени общата производителност на автомобила в различни климатични зони и профили на маршрутите, както и да се ускори пътят към серийно производство. Маршрутът от Щутгарт до Малмьо, следващ магистралите A7 и E20, е изчислен с помощта на системата Electric Intelligence, която отчита топографията, трафика, температурата на околната среда и енергийните нужди.
Системата с твърдотелни батерии е разработена в тясно сътрудничество с Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), центърът за Формула 1 на Mercedes-Benz Group. Използваните литиево-метални клетки са предоставени от американския производител Factorial Energy и са базирани на тяхната FEST (Factorial Electrolyte System Technology).
За да се справят с промените в обема, типични за тази технология, твърдотелната батерия е оборудвана с пневматични задвижващи механизми. Тези механизми осигуряват необходимото контактно налягане върху клетките по време на зареждане и разреждане, което гарантира безупречната работа на батерията във времето. Полезното енергийно съдържание на батерията е увеличено с 25%, като същевременно теглото и размерът ѝ остават сравними със стандартната батерия на EQS. Подобрената ефективност е постигната и чрез пасивно охлаждане с въздушен поток.
Това рекордно постижение подчертава огромния потенциал на твърдотелните батерии за бъдещите електрически автомобили и утвърждава Mercedes-Benz като лидер в разработката на технологии за електромобилност.
1 Това
10:14 11.09.2025
2 Пилот на Ферари
И там вредните емисии бяха много ниски .
10:21 11.09.2025
3 ЕйАй
10:26 11.09.2025
4 жжжжжж
10:31 11.09.2025
5 ДДДДД
10:31 11.09.2025
6 Ужас и безумие
Механика в батериите? Вярно се занимават с глупости. Електричеството не трябваше ли да опрости автомобилите и да премахне много от ненужната механика? Какъв е смисълът да правиш скъпи и леки батерии, ако ще трябва да добавиш хидравлична система за да работят, която освен първоначална цена и допълнително тегло, ще изисква и редовна поддръжка. А като ти се повреди хидравликата прецакваш и батерията. Как пък се намират начин да те привикат в сервиза за да ти вземат парите?
10:37 11.09.2025
7 хъхъ
Коментиран от #11
10:38 11.09.2025
8 Само питам
10:43 11.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хапопои
10:45 11.09.2025
11 Хахахаха
До коментар #7 от "хъхъ":Брейййй, гоуеми специалисти тука уеееее. Вие колко електрически коли сте имали?
10:46 11.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 RAM-зес
10:51 11.09.2025
14 Досега 100 години дундуркаме
Сега ще дондуркаме батерии с колела и седалки
11:18 11.09.2025