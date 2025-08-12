Новини
Как Kia се конкурира с VW

12 Август, 2025

От една страна, корейците не се отказват от традиционните двигатели с вътрешно горене, но от друга страна, марката разширява своето електрическо портфолио

Как Kia се конкурира с VW - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато някои марки се фокусират изцяло върху електрическите автомобили, Kia следва по-прагматична стратегия. Корейският производител разбира колебанието на потребителите при прехода към електрическа мобилност и затова залага на двустранен подход, особено в най-популярния сегмент в Европа – този на компактните SUV-ове.

Двустранна стратегия за успеха

От една страна, Kia не се отказва от традиционните двигатели с вътрешно горене. За последните 30 години Sportage се е утвърдил като един от най-силните модели на марката. За да остане актуален, той е обновен с по-мощни двигатели, усъвършенствана информационно-развлекателна система и леки визуални промени. Независимо дали става дума за дизел, бензин, хибрид или plug-in хибрид, Sportage продължава да предлага пълна гама от опции.

От друга страна, Kia разширява своето електрическо портфолио. EV5 е най-новото попълнение – електрическият „брат“ на Sportage. С дължина от 4,61 метра, EV5 е позициониран да се конкурира директно с модели като VW ID.4, Skoda Enyaq и Ford Capri. Дизайнът му следва принципа „Обединени противоположности“ на главния дизайнер Карим Хабиб, който придава на електрическите модели на марката разпознаваем и харизматичен вид. Очаква се EV5 да бъде наличен за поръчка в Европа от края на есента.

С тази стратегия Kia се стреми да привлече както традиционните клиенти, така и онези, които вече са готови да преминат към електрически автомобили. Този балансиран подход показва, че марката е готова да се адаптира към променящите се пазарни условия и да се бори за челните места в един от най-конкурентните сегменти.


  • 1 Добре де

    0 1 Отговор
    А кога ще се конкурират с масквич

    12:07 12.08.2025

  • 2 Пич

    1 0 Отговор
    Все боклуци , и то - грозни и рециклирани ! За вегани...

    12:11 12.08.2025