Новият луксозен седан на Genesis струва 1000 долара, но с малка уловка

14 Август, 2025 19:07 481 1

Срещу тази сума получавате умалено копие на колата

Новият луксозен седан на Genesis струва 1000 долара, но с малка уловка - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Genesis навлиза на пазара на автомобилните ентусиасти с ексклузивна оферта: висококачествен модел в ограничена серия на своя флагмански седан Genesis G90 2026. С цена малко над 1000 долара, този миниатюрен луксозен автомобил е доказателство за ангажимента на марката към майсторството и детайлите, дори и в по-малък мащаб.

Репликата в мащаб 1:18 не е масово произведена играчка. Тя е създадена с прецизност, използвайки реалните данни и дизайнерски файлове на G90 в реален размер, като се гарантира, че всяка крива и линия е вярна на оригинала. За да се подчертае колекционерската ѝ стойност, производството е ограничено до само 500 ръчно изработени бройки. Всеки модел се доставя с номериран сертификат за автентичност, който гарантира мястото му като рядък и ексклузивен артикул. Той се предлага ексклузивно в един цвят, Verbiere White, като поклон към лукса и изтънчеността на пълноразмерния модел.

Макар цената от 1006 долара за модел на кола да изглежда висока, тя е 90 пъти по-ниска от базовата цена на истинския Genesis G90 2026, която започва от 92 700 долара.


    Много се напъват Хюндай и им личи. Луда амбиция, като някой нов гражданин. Лексус не можа да конкурира S-клас, но тези ще му сринат продажбите.

    19:19 14.08.2025