Още една компания ще пробва да се конкурира с G-Class

Genesis X Gran Equator се превръща в предвестник на специален флагмански офроуд автомобил, готов да се състезава с титани като Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. Президентът и главен изпълнителен директор на Hyundai Motor Group, Хосе Муньос, публично подхрани спекулациите, потвърждавайки намерението на луксозната марка да „излезе извън съществуващата гама модели на марката, за да създаде нови флагмански автомобили“, като конкретно спомена „офроуд автомобил, пропит с духа на приключението, точно като концепцията X Gran Equator“. Този ход анонсира агресивната експанзия на Genesis във високодоходни, ориентирани към лайфстайла сегменти, с цел да предложи на своите купувачи наистина уникално и изключително преживяване.

Макар концепцията да носи наименованието X Gran Equator, производственият модел вероятно ще възприеме установената номенклатура на марката за SUV, като потенциално ще се позиционира над очакваното GV90 с име като GVX или дори GV100, макар че последното може да се счете за прекалено обикновено за такъв модел.

Механичната основа остава отворен въпрос, тъй като Genesis не предостави официални подробности за платформата на концепцията. Съществува вероятност производственият автомобил да използва силно модифицирана версия на съществуващата архитектура на марката със задно задвижване – конфигурация, която в момента е в основата на G80 и GV80 – преработена с по-мощна и способна система за задвижване на четирите колела. Алтернативно, спекулациите сочат към потенциалното използване на нова платформа с каросерия върху шаси, която в момента се разработва от Hyundai за следващото поколение пикапи, която би могла да осигури необходимата здрава основа за истински конкурент на G-Class.

Задвижването на тази авантюристична машина е друга област на обосновани предположения. Макар липсата на ауспуси и покритото дъно на концептуалния модел да подсказват, че първоначално е бил замислен като електромобил, настоящата пазарна конюнктура прави много вероятно производството на модел с не-електрическо задвижване. Genesis разполага с мощни опции, включително 375-конния twin-turbo 3,5-литров V6 от GV80 или по-мускулестия 409-конен хибриден V6, който се намира в G90. И двете опции биха позиционирали автомобила конкурентно спрямо съперници като Mercedes-Benz G550 и Lexus GX 550, като потенциалът за високопроизводителна версия Magma е по-малко вероятен, но все пак възможнаа.

Визуално концепцията е силен индикатор за стила на производствения модел, тъй като производствените автомобили на Hyundai често остават верни на концептуалните си предвиждания. Ключовите елементи на дизайна, с очакваното преминаване в производство, включват късите надвеси, квадратната предна част, дългия, плосък капак, леко наклонената линия на покрива и отличителната за марката „двулинеен“ светлинен подпис. Вътрешността на концептуалния модел съчетава лукс с груба естетика, като се отличава с висококачествени материали и само четири седалки. Очакванията обаче са, че интериорът на серийния модел ще има малко по-конвенционално оформление, като ще включва цифрови екрани и физически контроли, които липсваха в по-аналогово вдъхновения табло с кръгли циферблати на концептуалния модел.