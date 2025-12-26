Новини
Израел призна Сомалиленд за независима държава

26 Декември, 2025 17:36 824 14

  • израел-
  • независима държава-
  • сомалиленд

Първата страна в света предприема официално признаване, засилвайки сътрудничеството в икономика, технологии и селско стопанство

Израел призна Сомалиленд за независима държава - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел официално призна отцепническия регион Сомалиленд за „независима и суверенна държава“, съобщава канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитирана от световните агенции, предава БТА.

С това Израел става първата страна в света, предприела подобна стъпка.

Съвместна декларация са подписали Нетаняху, външният министър Гидеон Саар и президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи. В документа се посочва, че признанието „съответства на духа на Авраамовите споразумения“, инициирани от американския президент Доналд Тръмп.

Израел планира незабавно да засили отношенията си с Република Сомалиленд чрез широко сътрудничество в областта на селското стопанство, здравеопазването, технологиите и икономиката.

Сомалиленд се намира в северозападната част на Сомалия на брега на Червено море. През 1991 г. регионът едностранно обявява независимост, но до момента не е получил международно признание.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
