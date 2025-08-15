Новини
Полицията в Дубай получи ключовете за още една скъпа патрулка

Полицията в Дубай получи ключовете за още една скъпа патрулка

15 Август, 2025 12:59 675 3

Audi RS7 се присъединява към флотилията от суперколи

Полицията в Дубай получи ключовете за още една скъпа патрулка - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Полицията в Дубай добави още един високопроизводителен автомобил към впечатляващия си автопарк: Audi RS7 Performance. Автомобилът е дарение от Al Nabooda Automobiles, официалния вносител на Audi в региона.

Полицията в Дубай получи ключовете за още една скъпа патрулка

Този конкретен модел е най-екстремната версия на RS7 Sportback, оборудван с 4,0-литров битурбо V8 двигател, който развива 630 к.с. и 850 Нм въртящ момент. Подкрепен от 48V меко-хибридна система, автомобилът може да ускори от 0 до 100 км/ч за само 3,4 секунди и да достигне максимална скорост от 280 км/ч. Той използва 8-степенна автоматична трансмисия и задвижване на всички колела.

Полицията в Дубай получи ключовете за още една скъпа патрулка

По време на церемонията по предаването, изпълнителният директор на Al Nabooda Automobiles К. Раджарам подчерта, че партньорството с полицията в Дубай е начин да се подкрепи визията за „висока производителност и отлични постижения“, като същевременно се ангажира обществеността. Това най-ново попълнение засилва репутацията на полицията в Дубай за разполагане с флотилия от изключителни автомобили, които служат като значителна туристическа атракция и символ на модерния и амбициозен имидж на емирството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сигания!

    1 2 Отговор
    Как са я лъснали с лой в тези горещени!

    13:01 15.08.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    4 0 Отговор
    У нас такива има вече няколко десетки. Даже тази нощ беше изпробвана мощността на една такава, за съжаление завършила с жертви и пострадали.
    Мерките на Даниел Маринов дават резултат. Вижда се с просто около. Автомобилите вече започват да летят!

    13:21 15.08.2025

  • 3 Хаха,само една,

    1 0 Отговор
    да се поучат от опита на мвр в България! Когато купуваш с държавни пари,купуваш на едро- най малко 100 броя!!!Да има за кака,за леля за батко,и другите шуробаджанаци!!!

    13:41 15.08.2025