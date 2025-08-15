Полицията в Дубай получи ключовете за още една скъпа патрулка

Полицията в Дубай добави още един високопроизводителен автомобил към впечатляващия си автопарк: Audi RS7 Performance. Автомобилът е дарение от Al Nabooda Automobiles, официалния вносител на Audi в региона.

Този конкретен модел е най-екстремната версия на RS7 Sportback, оборудван с 4,0-литров битурбо V8 двигател, който развива 630 к.с. и 850 Нм въртящ момент. Подкрепен от 48V меко-хибридна система, автомобилът може да ускори от 0 до 100 км/ч за само 3,4 секунди и да достигне максимална скорост от 280 км/ч. Той използва 8-степенна автоматична трансмисия и задвижване на всички колела.

По време на церемонията по предаването, изпълнителният директор на Al Nabooda Automobiles К. Раджарам подчерта, че партньорството с полицията в Дубай е начин да се подкрепи визията за „висока производителност и отлични постижения“, като същевременно се ангажира обществеността. Това най-ново попълнение засилва репутацията на полицията в Дубай за разполагане с флотилия от изключителни автомобили, които служат като значителна туристическа атракция и символ на модерния и амбициозен имидж на емирството.