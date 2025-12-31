Новини
Столичното метро ще използва руски резервни части за сигурност

31 Декември, 2025 18:22 599 22

Необходимите за тях резервни части са строго специфични и не могат да бъдат заменени с оборудване от друг производител

Мария Атанасова

Част от системите на влаковете в столичното метро, които осигуряват безопасността на движението, управлението и диагностицирането на вагоните в реално време, както и откриването и потушаването на пожари, са руско производство, съобщават от Министерския съвет.

Необходимите за тях резервни части са строго специфични и не могат да бъдат заменени с оборудване от друг производител, припомня frognews.bg. Поради това правителството разрешава използването на предвидената дерогация по регламент 833/2014 г., за да се гарантира безопасното и технически изправно функциониране на метрото, което ежедневно превозва над 400 000 пътници.

Решението е взето на основание чл. 5к, параграф 2, буква „в“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г., във връзка с ограничителни мерки спрямо Русия заради дестабилизиращите действия в Украйна.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПсихоЕвроцентче

    9 7 Отговор
    Ужас! Бойкот на това путинско метро беееееееее!

    18:24 31.12.2025

  • 2 Мич

    13 6 Отговор
    Ми естествено, че ще ще са Руски! Там всичко е здраво. Китайски боклуци ли да слагат!?

    Коментиран от #13

    18:24 31.12.2025

  • 3 Тагаренко

    4 4 Отговор
    С нас Русия в труд и в бой

    18:24 31.12.2025

  • 4 Репортер

    10 0 Отговор
    Е, хайде сега, "руски". Пишете "алтернативни". За да се застраховате.😎

    18:25 31.12.2025

  • 5 ПКП

    8 2 Отговор
    "... Като не ти харесва--оди пеш, бе!..."

    18:25 31.12.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 3 Отговор
    Требе да се раздават банани с цел превенция от "руската" заплаха.

    18:26 31.12.2025

  • 7 честен ционист

    1 26 Отговор
    Сирените ще са руско производстрво.

    Коментиран от #18

    18:26 31.12.2025

  • 8 Метрос Ексуален

    11 1 Отговор
    То новите мотриси по третата линия, дето ги доараха от НАТО вече скърцат здраво. Най-добре ще е да си купуваме всичко от Китай директно, отколкото да минават първо през Чехия и да ни ги представят като техни. Тотални натовски ментаци.

    Коментиран от #20

    18:26 31.12.2025

  • 9 Мотрисите

    6 0 Отговор
    на Софийското метро са производство на Мытищинский вагоностроительный завод. Съвсем естествено е резервните части да са руски!

    18:27 31.12.2025

  • 10 От Китай ,

    2 3 Отговор
    Тези части ще са оригинални и по-евтини! Ама кмета е русофил!

    18:28 31.12.2025

  • 11 Ханс

    1 4 Отговор
    Дще малко и тия таралясници ще отидат за метрото в Перник. До 2 години целия подвижен състав ще бъде сменен. А за резервните части се сключва договор още като се купуват мотрисите. До сега трябваша да имаме на склад необходимите части. Така, че няма нищо извънредно.

    Коментиран от #16

    18:28 31.12.2025

  • 12 яка комисионна

    3 2 Отговор
    нале

    18:29 31.12.2025

  • 13 Госあ

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мич":

    Китайските боклуци са за бедните руснаци, ние можем да внасяме първо качество. Като скоростните им влакове, а не рашляшките на въглища от времето на индустриалната революция у Англия.

    18:30 31.12.2025

  • 14 ежко

    1 0 Отговор
    Айй..Как не ви е гнус да ги пипате тези части бе!Надявам се всички евроатлантици да обявят бойкот на метрото:)

    18:32 31.12.2025

  • 15 Истерия просто

    1 0 Отговор
    Ген Наско нема да спи спокойно, Иво Мирчев излиза на протест с Божанков, на леля Асена ще й спре цикъла, а Киро ще поръча пица с кристали или ще бие Парапета за да изпусне парата.

    18:32 31.12.2025

  • 16 честен ционист

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Ханс":

    Ще бъде сменен с вече излезлите от употреба мотриси от Московския подвижной состав.

    18:33 31.12.2025

  • 17 A, не, не може така

    2 0 Отговор
    Никакво путинско метро в жълтопаветна софия! Пеш ше ходиме, не щем "чипове от перални" да ни обезопасяват метрото! Ние си държим на евроатлантическите ценности!

    18:34 31.12.2025

  • 18 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Големи подар ти ци ти правят за посрещане на новата година. Я живи в России🤣🤣🤣🤣🤣

    18:38 31.12.2025

  • 19 матю хари

    0 0 Отговор
    Ще нахакат метрото с руска шпионска техника. Възможни са и саботажи.

    18:40 31.12.2025

  • 20 Общинар

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Метрос Ексуален":

    Влез в сайта на Шкода и тогава пиши глупости. това да не са руските таралясници. То, вярно в РФ в момента няма нищо руско от коли до яйца. Най-хубавото обаче е, че червените изроди бавно и полека губят суверените в далечния си изток. Това, което китайците не постигнаха при Китайско-съветският граничен конфликт за река Усури през 1969 г., най-известен с битката за остров Дамански (Женбао) днес постигнаха същото но 100 пъти повече. Имам колега на на руско китайската граница. Китайците ги принудиха "мирно" да се изселят на вътре в Русия. Дори председателя на градсия комитет вече е китаец . Така, че леко с великите руски боклуци. Добре, че хванахме последния влак за да се откъснем от тази "имперска" паплач.

    18:40 31.12.2025

  • 21 Борисов, Фандъкова и герб

    0 1 Отговор
    които тъй се гордеят с метрото, сякаш те самите са дали собствени пари, а не ние, с нашите данъци го плащаме, та точно те сега да кажат, защо вместо по западен образец, решиха да го правят по съвтски тертип, с руски мотриси, части и прочие. Иначе са европейци, нали?
    И пак те, в останалия градски транспорт на София, избраха руска система за чекиране и купуване на билети.
    Долни, руски слуги са, каквито винаги са били и техните бащи и дядовци.

    18:43 31.12.2025

  • 22 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Ааа,сложете американски бе,що не?Демократични,като горивото за Козлодуй.

    18:43 31.12.2025

