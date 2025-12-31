Столичното метро ще използва руски резервни части за сигурност

Част от системите на влаковете в столичното метро, които осигуряват безопасността на движението, управлението и диагностицирането на вагоните в реално време, както и откриването и потушаването на пожари, са руско производство, съобщават от Министерския съвет.

Необходимите за тях резервни части са строго специфични и не могат да бъдат заменени с оборудване от друг производител, припомня frognews.bg. Поради това правителството разрешава използването на предвидената дерогация по регламент 833/2014 г., за да се гарантира безопасното и технически изправно функциониране на метрото, което ежедневно превозва над 400 000 пътници.

Решението е взето на основание чл. 5к, параграф 2, буква „в“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г., във връзка с ограничителни мерки спрямо Русия заради дестабилизиращите действия в Украйна.