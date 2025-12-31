Столичното метро ще използва руски резервни части за сигурност

Част от системите на влаковете в столичното метро, които осигуряват безопасността на движението, управлението и диагностицирането на вагоните в реално време, както и откриването и потушаването на пожари, са руско производство, съобщават от Министерския съвет.
Необходимите за тях резервни части са строго специфични и не могат да бъдат заменени с оборудване от друг производител, припомня frognews.bg. Поради това правителството разрешава използването на предвидената дерогация по регламент 833/2014 г., за да се гарантира безопасното и технически изправно функциониране на метрото, което ежедневно превозва над 400 000 пътници.
Решението е взето на основание чл. 5к, параграф 2, буква „в“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г., във връзка с ограничителни мерки спрямо Русия заради дестабилизиращите действия в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПсихоЕвроцентче
18:24 31.12.2025
2 Мич
Коментиран от #13
18:24 31.12.2025
3 Тагаренко
18:24 31.12.2025
4 Репортер
18:25 31.12.2025
5 ПКП
18:25 31.12.2025
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:26 31.12.2025
7 честен ционист
Коментиран от #18
18:26 31.12.2025
8 Метрос Ексуален
Коментиран от #20
18:26 31.12.2025
9 Мотрисите
18:27 31.12.2025
10 От Китай ,
18:28 31.12.2025
11 Ханс
Коментиран от #16
18:28 31.12.2025
12 яка комисионна
18:29 31.12.2025
13 Госあ
До коментар #2 от "Мич":Китайските боклуци са за бедните руснаци, ние можем да внасяме първо качество. Като скоростните им влакове, а не рашляшките на въглища от времето на индустриалната революция у Англия.
18:30 31.12.2025
14 ежко
18:32 31.12.2025
15 Истерия просто
18:32 31.12.2025
16 честен ционист
До коментар #11 от "Ханс":Ще бъде сменен с вече излезлите от употреба мотриси от Московския подвижной состав.
18:33 31.12.2025
17 A, не, не може така
18:34 31.12.2025
18 Ха ха ха
До коментар #7 от "честен ционист":Големи подар ти ци ти правят за посрещане на новата година. Я живи в России🤣🤣🤣🤣🤣
18:38 31.12.2025
19 матю хари
18:40 31.12.2025
20 Общинар
До коментар #8 от "Метрос Ексуален":Влез в сайта на Шкода и тогава пиши глупости. това да не са руските таралясници. То, вярно в РФ в момента няма нищо руско от коли до яйца. Най-хубавото обаче е, че червените изроди бавно и полека губят суверените в далечния си изток. Това, което китайците не постигнаха при Китайско-съветският граничен конфликт за река Усури през 1969 г., най-известен с битката за остров Дамански (Женбао) днес постигнаха същото но 100 пъти повече. Имам колега на на руско китайската граница. Китайците ги принудиха "мирно" да се изселят на вътре в Русия. Дори председателя на градсия комитет вече е китаец . Така, че леко с великите руски боклуци. Добре, че хванахме последния влак за да се откъснем от тази "имперска" паплач.
18:40 31.12.2025
21 Борисов, Фандъкова и герб
И пак те, в останалия градски транспорт на София, избраха руска система за чекиране и купуване на билети.
Долни, руски слуги са, каквито винаги са били и техните бащи и дядовци.
18:43 31.12.2025
22 Бай той Толстой
18:43 31.12.2025