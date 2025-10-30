Случайно разкриха реалния брой произведени пикапи Tesla Cybertruck. И той въобще не е голям, но пък колите са дефектни

Внезапно и, както често се случва с американската марка, неофициално, Tesla свали завесата пред една от най-строго пазените си тайни: реалният мащаб на производството на своя Cybertruck. Това разкритие не дойде чрез блестящ финансов доклад или триумфално съобщение, а чрез унизителна кампания за изтегляне (recall), наложена от регулаторите.

Според документи, публикувани от Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA), от пазара се изтеглят всички 63 619 екземпляра на Cybertruck, произведени от ноември 2023-а до октомври 2025 година. Цифрата, която компанията традиционно прикриваше с почти маниакална секретност, се оказа пълен провал в сравнение с първоначалните гръмки обещания за масово производство.

А поводът за това мащабно изтегляне е повече от смущаващ за една технологична компания, която претендира за иновации. Проблемът е свързан с нещо толкова фундаментално като предните светлини.

Оказва се, че софтуерна грешка в алгоритъма за управление на осветлението е превърнала футуристичния пикап в потенциална опасност на пътя. Интензитетът на светлината надвишава установените федерални стандарти, като съществува сериозен риск да заслепи или разсее насрещно движещите се шофьори. С други думи, една чисто софтуерна недомислица излага на повишен риск от инциденти и всички останали участници в движението.

Това подчертава хроничния проблем на електромобилите и особено на Tesla: прекалената им зависимост от кода. Един алгоритъм, вместо да осигури прецизност, създава критичен дефект в сигурността.

За собствениците, парадоксално, ремонтът е прекалено лесен – той не изисква посещение в сервизния център. Tesla „замести“ физическата отговорност с дистанционна актуализация на софтуера (over-the-air, OTA). Поправката е инкорпорирана във версия на софтуера 2025.38.3 и е започнала да се инсталира на 8 октомври, седмица след като грешката е била открита..

Въпреки че компанията самодоволно твърди, че до момента не е имало инциденти, свързани с прекомерната яркост, фактът остава: десетки хиляди клиенти са били в потенциална опасност заради програмен бъг. Официалните писма за изтегляне ще започнат да се изпращат чак на 13 декември 2025 година.

Най-голямото "откритие" на тази сервизна акция обаче е обемът на производството. Документът на NHTSA служи като неволно признание – всички 63 619 автомобила, засегнати от актуализацията, представляват общия брой Cybertruck, сглобени от самото начало на производството.

Това означава, че за почти две години (ноември 2023 година до октомври 2025 година), Tesla е успяла да произведе единствено малко над шестдесет хиляди бройки от своя революционен пикап. Тази цифра не просто разочарова – тя е поредното свидетелство за провала на Илон Мъск да превърне грандиозните обещания в реална пазарна доминация.

В крайна сметка, Cybertruck се оказа не толкова футуристичен пробив, колкото скъп и проблемен експеримент, чиято истинска мащабност бе разкрита не от триумф, а от необходимостта от ремонт.