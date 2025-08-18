Шест кросоувъра на старо с надеждно 4х4 (плюс БГ цени)

Въпреки че повечето градски кросоувъри рядко напускат асфалта, надеждността на тяхната система за задвижване на всички колела е от ключово значение за безопасността и дълготрайността. Според анализ на експерти то ADAC, някои модели се открояват със своята устойчивост и могат да издържат на значителен пробег без сериозни ремонти. Ето шест кросоувъра, които няма да ви разочароват, дори след 200 000 километра.

Subaru Forester

Моделите Subaru Forester от трето поколение (2007-2012) изненадват с отличните си офроуд възможности. Тяхната система за задвижване на всички колела, която е или постоянно задвижване с централен диференциал (при ръчна скоростна кутия), или с многодисков съединител (при автоматична), е изключително надеждна. При автоматичната версия съединителят може да издържи над 200 000 км при правилна експлоатация. При механичната, вискозният съединител е малко по-малко издръжлив, но при добра поддръжка пак осигурява надеждност.

Volkswagen Tiguan

Tiguan от първо поколение разчита на съединител Haldex за своето задвижване на всички колела. Въпреки че по подразбиране е с предно задвижване, системата бързо прехвърля въртящ момент към задния мост при нужда. За да се запази надеждността ѝ, се препоръчва смяна на маслото и филтъра по-често от предписаното от производителя – поне на всеки 30 000 км. При правилна грижа, трансмисията може да измине безпроблемно над 200 000 км.

Toyota RAV4

Системата за задвижване на Toyota RAV4 от четвърто поколение (XA40) е изключително проста и надеждна. Тя използва електрохидравличен съединител, който свързва задния мост при приплъзване. При нормална употреба почти не изисква внимание, но след 100 000 км е добре да се следи за прегряване при по-тежки условия. С редовна поддръжка трансмисията на RAV4 може лесно да надхвърли 200 000 км.

Mitsubishi Outlander

Второто поколение на Mitsubishi Outlander използва по-евтина, но надеждна система с многодисков съединител. Смяната на маслото поне на всеки 60 000 км е от ключово значение за дълготрайността на съединителя, който може да издържи до 180 000 км. Филтърът обаче е слабо място и неговото замърсяване може да доведе до прегряване.

Mazda CX-5

Задвижването на всички колела на първото поколение на Mazda CX-5 също е базирано на многодисков съединител и се отличава с надеждност над средната. Системата изисква редовна смяна на маслото на всеки 50 000-60 000 км, за да се гарантира дълъг живот на помпата и задвижването. При нормална експлоатация повреди са малко вероятни до 180 000 км.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail (T32) е типичен кросоувър, чиято система All-Mode 4x4i се активира бързо при нужда. Надеждността на трансмисията зависи пряко от условията на употреба. При спокойно градско шофиране, съединителят може да издържи над 120 000 км. При по-активна употреба обаче съществува риск от прегряване, което може да повреди помпата или електронния блок. При правилна поддръжка, X-Trail може да измине над 170 000 км без сериозни проблеми с трансмисията.

А какви екземпляри от тези автомобили се продават у нас и на какви цени, можете да видите ТУК.