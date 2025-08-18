Новини
Авто »
Шест кросоувъра на старо с надеждно 4х4 (плюс БГ цени)

Шест кросоувъра на старо с надеждно 4х4 (плюс БГ цени)

18 Август, 2025 11:42 3 641 7

  • автомобилът на старо-
  • кросоувъри-
  • 4х4
Шест кросоувъра на старо с надеждно 4х4 (плюс БГ цени) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Въпреки че повечето градски кросоувъри рядко напускат асфалта, надеждността на тяхната система за задвижване на всички колела е от ключово значение за безопасността и дълготрайността. Според анализ на експерти то ADAC, някои модели се открояват със своята устойчивост и могат да издържат на значителен пробег без сериозни ремонти. Ето шест кросоувъра, които няма да ви разочароват, дори след 200 000 километра.

Шест кросоувъра на старо с надеждно 4х4 (плюс БГ цени)

Subaru Forester

Шест кросоувъра на старо с надеждно 4х4 (плюс БГ цени)

Моделите Subaru Forester от трето поколение (2007-2012) изненадват с отличните си офроуд възможности. Тяхната система за задвижване на всички колела, която е или постоянно задвижване с централен диференциал (при ръчна скоростна кутия), или с многодисков съединител (при автоматична), е изключително надеждна. При автоматичната версия съединителят може да издържи над 200 000 км при правилна експлоатация. При механичната, вискозният съединител е малко по-малко издръжлив, но при добра поддръжка пак осигурява надеждност.

Volkswagen Tiguan

Шест кросоувъра на старо с надеждно 4х4 (плюс БГ цени)

Tiguan от първо поколение разчита на съединител Haldex за своето задвижване на всички колела. Въпреки че по подразбиране е с предно задвижване, системата бързо прехвърля въртящ момент към задния мост при нужда. За да се запази надеждността ѝ, се препоръчва смяна на маслото и филтъра по-често от предписаното от производителя – поне на всеки 30 000 км. При правилна грижа, трансмисията може да измине безпроблемно над 200 000 км.

Toyota RAV4

Шест кросоувъра на старо с надеждно 4х4 (плюс БГ цени)

Системата за задвижване на Toyota RAV4 от четвърто поколение (XA40) е изключително проста и надеждна. Тя използва електрохидравличен съединител, който свързва задния мост при приплъзване. При нормална употреба почти не изисква внимание, но след 100 000 км е добре да се следи за прегряване при по-тежки условия. С редовна поддръжка трансмисията на RAV4 може лесно да надхвърли 200 000 км.

Mitsubishi Outlander

Шест кросоувъра на старо с надеждно 4х4 (плюс БГ цени)

Второто поколение на Mitsubishi Outlander използва по-евтина, но надеждна система с многодисков съединител. Смяната на маслото поне на всеки 60 000 км е от ключово значение за дълготрайността на съединителя, който може да издържи до 180 000 км. Филтърът обаче е слабо място и неговото замърсяване може да доведе до прегряване.

Mazda CX-5

Шест кросоувъра на старо с надеждно 4х4 (плюс БГ цени)

Задвижването на всички колела на първото поколение на Mazda CX-5 също е базирано на многодисков съединител и се отличава с надеждност над средната. Системата изисква редовна смяна на маслото на всеки 50 000-60 000 км, за да се гарантира дълъг живот на помпата и задвижването. При нормална експлоатация повреди са малко вероятни до 180 000 км.

Nissan X-Trail

Шест кросоувъра на старо с надеждно 4х4 (плюс БГ цени)

Nissan X-Trail (T32) е типичен кросоувър, чиято система All-Mode 4x4i се активира бързо при нужда. Надеждността на трансмисията зависи пряко от условията на употреба. При спокойно градско шофиране, съединителят може да издържи над 120 000 км. При по-активна употреба обаче съществува риск от прегряване, което може да повреди помпата или електронния блок. При правилна поддръжка, X-Trail може да измине над 170 000 км без сериозни проблеми с трансмисията.

А какви екземпляри от тези автомобили се продават у нас и на какви цени, можете да видите ТУК.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123456

    6 2 Отговор
    и къде е CR-V ?

    11:53 18.08.2025

  • 2 ха ха

    10 2 Отговор
    "дори след 200 000 километра."
    е то като ги купуваш тука са вече за основен ремонт значи. Де е Илия на кирия?

    Коментиран от #3

    11:53 18.08.2025

  • 3 Руди

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "ха ха":

    Пич, щою не те кефи не купуваш над 200 000 км и това е. Ти какво искаш да ти напишат в тази статия, специално да изчислят, ти на колко ще си вземеш колата и колко ще издържи при теб. Когато си купуваш втора ръка автомобил се информираш за слабостите и ги проверяваш. Просто като боб.

    Коментиран от #5

    12:13 18.08.2025

  • 4 авто маниак

    1 1 Отговор
    От изброените коли , най много си струва РАВ 4

    12:17 18.08.2025

  • 5 ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Руди":

    ок... и каква ти е файдата от тази хубава кола която е произведена 13-18 годишна издръжлива кола която идва на 200 000 км в България и е за ремонт? Кола на 18 години все нещо ще и излезе. Друго си е ако можеш да се върнеш в миналото и да си я докараш от там нова. Така да... ама на 18 години... Той дори списвача на статията казва в таблицата - среден пробег преди основен ремонт 200 000. И дори не знаеш кой как я е карал.

    Коментиран от #6

    12:29 18.08.2025

  • 6 Руди

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ха ха":

    Теб никой не те задължава да си купуваш някоя от тези коли. Има хора, които могат да си позволят точно такива и е хубаво да знаят какви проблеми могат да създадат с времето. Имал съм Субару Форестър на 400 000 км и не страдах от прекалено много проблеми - напротив супер доволен съм. Всеки се простира според възможностите си.

    12:40 18.08.2025

  • 7 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ

    1 0 Отговор
    ТЪЖНОТО И СТРАШНОТО Е,ЧЕ НА разбойкУ "ДЖИПКАТА" ДВИЖИ ОТ 2009г. ДО ДН€$!

    ВЛА$ТТА НА М У Т РА Тъ раз бой кУ(АГ€ НТ БУ ДАла) $€ КР€ПИ Н€ $АМО $ КРАД€НИ ПАРИ И ПРИДВОРНИ ми жи турк и, А НАЙ- В€Ч€ НА О В Ч € ДУ ШИ€ ТО НА българ$кто на$€л€ни€( НЕ НАЦИЯ, НЕ НАРОД,
    А на$€л€ни€)!

    БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!

    ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И тик ва тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!

    13:17 18.08.2025