Skoda разкри повече подробности за следващата Octavia

18 Август, 2025 12:29

И този модел е на прага на електрификацията

Skoda разкри нови подробности за следващото поколение на емблематичния си модел Octavia, като даде ясен знак за бъдещата му електрификация. Концептуалният модел Vision O, който ще бъде представен на автомобилното изложение в Мюнхен на 8 септември, предлага поглед към дизайна на предстоящата електрическа Octavia.


Новият тийзър на концепта разкрива детайли от външния вид на автомобила, които показват, че дизайнерите са заложили на смел и модерен подход. Една от най-забележителните черти са Т-образните задни светлини и наклонената линия на покрива с разделен спойлер, които придават на Vision O динамичен и аеродинамичен вид.

Дизайнерът на екстериора Джонгин Ким споделя, че е черпил вдъхновение от емблематични модели на Skoda като Yeti и Roomster. Концептът следва еволюцията на дизайнерския език Modern Solid, който се фокусира върху функционалността и изчистените линии. Ръководителят на проекта Даниел Едр допълва, че целта е била да се "върне към корените" на Octavia, като се заимства семплият и целенасочен дизайн на първото и второто поколение.

Новият екстериор се отличава със значително по-малко "декоративни" елементи, което подчертава фокуса върху функционалността и модерната естетика. Skoda Vision O изглежда е следващата голяма стъпка за марката, която преминава към нова, изцяло електрическа ера, запазвайки основните принципи на Octavia.


