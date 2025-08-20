Новини
Може ли Skoda Felicia да побере 18 души?

20 Август, 2025 12:30 795 7

Отговорът е положителен, при това с водач без книжка

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Инцидент в словашкия град Кошице показа абсурдна ситуация, която застраши живота на всички участници. Полицията спира за проверка стар хечбек Skoda Felicia и остава шокирана от видяното – освен водача, в малката кола се возят още 17 души. Общият брой на пътниците е 18.

Нарушението обаче не се изчерпва само с това. Водачът на Skoda-та не е притежавал шофьорска книжка.

Полицията не уточнява как точно са се събрали 18 души в компактния автомобил. Skoda Felicia, първият модел на чешката марка след присъединяването ѝ към Volkswagen Group, е дълъг едва 3 883 мм. Експерти предполагат, че пътниците са били натъпкани един върху друг, за да се поберат в малкото пространство.

Служителите на реда напомниха, че подобни действия са изключително рискови и поставят в опасност живота и здравето на всички в колата. Водачът е глобен, а на него и автомобила е забранено да продължат движението си. Всички пътници са били принудени да продължат пътуването си пеша.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Циганизация ЕС

    16 0 Отговор
    Толерантно замазани снимки?

    12:34 20.08.2025

  • 2 ДрБр

    11 0 Отговор
    Братчеди🤣

    12:37 20.08.2025

  • 3 мърсула

    3 0 Отговор
    що българите сте такива ??

    12:40 20.08.2025

  • 4 Реалист

    5 0 Отговор
    Пак k ю н ц.и

    12:40 20.08.2025

  • 5 Юлий Цезар

    7 0 Отговор
    В Кошице има повече Римляни от Словаци ;)

    12:46 20.08.2025

  • 6 Дика

    2 0 Отговор
    Йога майстори

    13:38 20.08.2025

  • 7 Словаците

    2 0 Отговор
    си имат такива гета, че Столипиново може би изглежда спретнато спрямо тях. Хубаво са замазали образа, ама за всеки източно от Лайпциг и южно от Залцбург е ясно какви "словаци", "българи" или "румънци" са това.

    13:41 20.08.2025