Може ли Skoda Felicia да побере 18 души?

Инцидент в словашкия град Кошице показа абсурдна ситуация, която застраши живота на всички участници. Полицията спира за проверка стар хечбек Skoda Felicia и остава шокирана от видяното – освен водача, в малката кола се возят още 17 души. Общият брой на пътниците е 18.

Нарушението обаче не се изчерпва само с това. Водачът на Skoda-та не е притежавал шофьорска книжка.

Полицията не уточнява как точно са се събрали 18 души в компактния автомобил. Skoda Felicia, първият модел на чешката марка след присъединяването ѝ към Volkswagen Group, е дълъг едва 3 883 мм. Експерти предполагат, че пътниците са били натъпкани един върху друг, за да се поберат в малкото пространство.

Служителите на реда напомниха, че подобни действия са изключително рискови и поставят в опасност живота и здравето на всички в колата. Водачът е глобен, а на него и автомобила е забранено да продължат движението си. Всички пътници са били принудени да продължат пътуването си пеша.