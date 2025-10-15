Skoda тества новия си най-голям кросоувър на Нюрбургринг

Най-големият и най-амбициозен електрически кросоувър на Skoda навлезе във финалния етап на тестове. Фотошпиони успяха да уловят прототип на бъдещия флагман по време на изключително интензивни изпитания на легендарната Северна дъга на Нюрбургринг. Това недвусмислено показва, че чешката марка е в активна подготовка за серийно производство и не прави компромис с динамиката, дори при голям семеен SUV.

Бъдещият седемместен електрически модел, който по размери е съизмерим с популярния Kodiaq, е пряк наследник на впечатляващия концепт Vision 7S от 2022 г. Именно този модел постави началото на новата дизайнерска философия на Skoda, наречена Modern Solid. Тя е дефинирана като комбинация от технологична елегантност, изчистени форми и характерната за марката висока функционалност.

Въпреки плътния камуфлаж, силуетът на флагмана ясно издава новата корпоративна идентичност. Предната част демонстрира "лицето" Tech-Deck – традиционната решетка е заменена от гладък, черен панел, интегриращ хоризонтални LED светлинни сегменти. Този елемент вече е запазена марка на новите електромобили на Skoda, включително по-малкия кросоувър Epiq EV.

Любопитен детайл е, че върху камуфлажа на предната част са оставени два вертикални правоъгълни изреза, които не могат да не напомнят за емблематичните "бъбреци" на BMW. Наблюдателите от Carscoops предполагат, че това може да е умишлена шега от тестовия екип на Skoda или закачлив намек за вдъхновение от премиум сегмента. Въпреки това, тийзърите сочат, че финалната версия ще запази своята уникална идентичност, залагайки на изчистена геометрия и минимализъм.

Външният вид е допълнен от предни и задни светлини във формата на буквата "Т", един от най-забележимите елементи на стила Modern Solid. В комбинация със скритите дръжки на вратите, масивния заден спойлер и големия панорамен покрив, моделът изглежда изненадващо динамично предвид внушителните си размери. С обща дължина от около 4,9 метра, той директно влиза в конкуренция с Kia EV9 и очаквания Hyundai Ioniq 9.

Интериорът на бъдещия електрически SUV все още е строго пазена тайна, но е потвърдено, че ще бъде със седем места, което го позиционира като перфектния избор за големи семейни пътувания. Концептът Vision 7S, който е негов прототип, демонстрира просторен кокпит с екологични материали, адаптивно осветление, въртящи се детски седалки и голям, вертикално разположен централен екран – очаква се тези иновативни решения частично да бъдат пренесени в серийната версия.

Новият флагман е базиран на обновената MEB платформа на Volkswagen Group – същата, която се използва за модели като VW ID.4, ID.7 и ID.Buzz. По предварителни данни, моделът ще се предлага както със задно задвижване, така и с модификация 4х4 с два електромотора, генериращи обща мощност от около 335 к.с. (250 kW), което го доближава до динамиката на Skoda Enyaq vRS.

Ключов параметър е пробегът. Подобно на концепта, производствената версия се очаква да бъде оборудвана с батерия с капацитет около 89 kWh. Това трябва да осигури пробег от над 600 км по цикъла WLTP, позиционирайки новия флагман като един от електрическите автомобили с най-голям автономен пробег в сегмента на големите семейни SUV-ове.

С лансирането на този модел, Skoda не просто разширява гамата си, а затвърждава позицията си в средния и високия ценови сегмент. Очаква се официалната премиера да бъде през 2026 г., когато този седемместен SUV ще отвори нова страница в историята на електрическата мобилност за марката, съчетавайки технологичност, екологичност и традиционната за Skoda практичност.