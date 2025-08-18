Новини
Авто »
Шеф на VW сподели първа снимка на новия T-Roc

Шеф на VW сподели първа снимка на новия T-Roc

18 Август, 2025 13:32 637 0

  • vw-
  • volkswagen-
  • t-roc

Покритият с камуфлаж модел ще дебютира през следващата седмица

Шеф на VW сподели първа снимка на новия T-Roc - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen се готви да представи второто поколение на своя изключително успешен компактен кросоувър T-Roc. Новината беше официално обявена от бранд мениджъра на VW Томас Шефер в профила му в LinkedIn, където той сподели тийзър изображение на новия модел, чиято премиера е насрочена за 27 август, а публичното представяне ще се състои на изложението IAA Mobility в Мюнхен, което започва на 8 септември.

Загатваща снимка, въпреки че показва покрит автомобил, потвърждава еволюционен дизайн, който се основава на успешната формула на настоящия T-Roc, като същевременно възприема стилови елементи от по-големия Tiguan. Новият дизайн се отличава с по-широка решетка, по-остри въздухозаборници и елегантни фарове, свързани с LED светлинна лента. Автомобилът ще запази и характерната си С-колона, която му придава купе-подобна линия на покрива.

Новият T-Roc не е просто козметично обновяване, а значителен инженерно-технически напредък. Той ще бъде произведен на новата платформа MQB Evo, същата архитектура, на която се основава обновеният Golf Mk8.5. Тази платформа обещава подобрена твърдост и по-добра съвместимост с модерните електрифицирани задвижващи системи. В обявяването на Шефер се споменава за „преработени задвижващи системи“, които се очаква да включват пълни хибридни опции в допълнение към традиционните двигатели с вътрешно горене и меки хибриди. Има и потвърждение, че популярният вариант T-Roc R с висока производителност ще се завърне в бъдеще.

Първото поколение T-Roc беше голям успех за Volkswagen, като се превърна в един от най-продаваните автомобили в Европа и вторият най-продаван модел на VW в световен мащаб. С новата си платформа, следвайки дизайна и разширените опции за задвижване, второто поколение T-Roc е готово да запази силната си пазарна позиция и да продължи успеха на своя предшественик.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ