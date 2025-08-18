Шеф на VW сподели първа снимка на новия T-Roc

Volkswagen се готви да представи второто поколение на своя изключително успешен компактен кросоувър T-Roc. Новината беше официално обявена от бранд мениджъра на VW Томас Шефер в профила му в LinkedIn, където той сподели тийзър изображение на новия модел, чиято премиера е насрочена за 27 август, а публичното представяне ще се състои на изложението IAA Mobility в Мюнхен, което започва на 8 септември.

Загатваща снимка, въпреки че показва покрит автомобил, потвърждава еволюционен дизайн, който се основава на успешната формула на настоящия T-Roc, като същевременно възприема стилови елементи от по-големия Tiguan. Новият дизайн се отличава с по-широка решетка, по-остри въздухозаборници и елегантни фарове, свързани с LED светлинна лента. Автомобилът ще запази и характерната си С-колона, която му придава купе-подобна линия на покрива.

Новият T-Roc не е просто козметично обновяване, а значителен инженерно-технически напредък. Той ще бъде произведен на новата платформа MQB Evo, същата архитектура, на която се основава обновеният Golf Mk8.5. Тази платформа обещава подобрена твърдост и по-добра съвместимост с модерните електрифицирани задвижващи системи. В обявяването на Шефер се споменава за „преработени задвижващи системи“, които се очаква да включват пълни хибридни опции в допълнение към традиционните двигатели с вътрешно горене и меки хибриди. Има и потвърждение, че популярният вариант T-Roc R с висока производителност ще се завърне в бъдеще.

Първото поколение T-Roc беше голям успех за Volkswagen, като се превърна в един от най-продаваните автомобили в Европа и вторият най-продаван модел на VW в световен мащаб. С новата си платформа, следвайки дизайна и разширените опции за задвижване, второто поколение T-Roc е готово да запази силната си пазарна позиция и да продължи успеха на своя предшественик.