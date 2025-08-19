Изчезна огромно „гробище“ от непродадени Volkswagen-и

Един от най-ярките символи на скандала "Дизелгейт", огромното "гробище" от непродадени автомобили на Volkswagen Group в пустинята Мохаве, Калифорния, вече е изчезнало. На мястото на бившата военновъздушна база "Викторвил", където хиляди автомобили Volkswagen и Audi чакаха решение за съдбата си, днес е останало само празно пространство.

През 2018 година, след като скандалът "Дизелгейт" избухна с пълна сила, хиляди автомобили на концерна бяха изтеглени от американския пазар. Те бяха складирани в 37 подобни центъра в цялата страна, като общият им брой достигна около 400 000. Пустинята Мохаве беше избрана за един от най-големите складове заради сухия климат, който предотвратява корозията – същата причина, поради която районът се използва за съхранение на самолети и военна техника.

Стратегия за възстановяване

Планът на Volkswagen за справяне с кризата започна да се осъществява постепенно. Значителна част от автомобилите бяха ремонтирани и пуснати отново в продажба, като бяха предложени на купувачите със сериозни отстъпки и удължена гаранция до 10 години или 160 000 километра. Тази стратегия се оказа успешна и привлече хиляди клиенти, които се възползваха от възможността да купят почти нов автомобил на изгодна цена.

Въпреки това, не всички автомобили успяха да намерят нов собственик. Тези, които бяха твърде стари, с голям пробег или чийто ремонт се оказа твърде скъп, бяха бракувани и разглобени за резервни части.

Критики и последствия

Стратегията на Volkswagen предизвика и критики. Експерти и екоактивисти заявиха, че съхранението на напълно изправни автомобили в продължение на години е огромна загуба на ресурси и енергия. За мнозина "автомобилните гробища" станаха символ на това как корпоративните манипулации могат да доведат не само до милиардни глоби, но и до огромни логистични и екологични последствия.

Въпреки че физическото "гробище" вече не съществува, въздушните кадри, които показват безкрайните редици от автомобили, остават в интернет като трайно напомняне за цената, която трябваше да бъде платена за "Дизелгейт".