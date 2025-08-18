Коя кола ще издържи по-дълго: бензинова, дизелова или електрическа?

Въпросът за дълготрайността на автомобилите се превърна в ключова тема с навлизането на електрическите превозни средства. Едно скорошно проучване на британски учени от университета в Бирмингам хвърля нова светлина върху този въпрос, като сравнява средния жизнен цикъл на бензинови, дизелови и електрически автомобили. Резултатите, базирани на анализ на близо 30 милиона автомобила във Великобритания, са доста изненадващи.

Продължителност на живота: Годините и километрите

Според изследването, електрическите автомобили имат средна продължителност на живот от 18,4 години, което е повече от дизеловите (16,8 години). Въпреки това, бензиновите автомобили се оказват шампиони с 18,7 години среден живот.

Когато става въпрос за пробег, картината се променя. Дизеловите автомобили изминават най-много километри, средно 257 000 км. След тях се нареждат електрическите, които достигат до 200 000 км, докато бензиновите изостават със 187 000 км. Това означава, че въпреки по-дългия си живот, бензиновите коли изминават по-малко разстояние в сравнение с дизеловите и електрическите.

Риск от повреди и разходи за поддръжка

Едно от най-значимите заключения от проучването е, че електрическите автомобили са значително по-надеждни. Рискът от сериозна повреда при тях е два пъти по-нисък от този при бензиновите и цели шест пъти по-нисък в сравнение с дизеловите.

Тези данни се подкрепят и от проучвания в САЩ, където разходите за поддръжка на електрически автомобил са около $0,06 на миля, докато при автомобилите с двигатели с вътрешно горене тази сума е $0,10 на миля. Разликата е съществена и показва, че въпреки по-високата си първоначална цена, електрическите автомобили могат да се окажат по-евтини за поддръжка в дългосрочен план.

Електрическите автомобили обаче не са идеални

Въпреки положителните резултати, учените подчертават, че електрическите автомобили не са перфектно решение. Те все още са неефективни при дълги пътувания поради необходимостта от зареждане и ограничена инфраструктура. В градски условия се препоръчва използването на обществен транспорт или велосипеди като по-екологична и ефективна алтернатива.

Експертът Робърт Елиът обаче е оптимист. Според него, технологията на електрическите автомобили се развива изключително бързо и бъдещите модели ще предлагат още по-голяма дълготрайност и надеждност. Това проучване предоставя ценни факти, които помагат на потребителите да вземат по-информирани решения при избора на следващия си автомобил.